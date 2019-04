Manifestation contre la loi sur la laïcité à Montréal

« Le Québec dit non à la discrimination », pouvait-on lire sur les affiches brandies par des manifestants réunis à la place Émilie-Gamelin avant de défiler sur le boulevard de Maisonneuve.

« Pourquoi les femmes voilées n'ont pas le droit d'être dans le pouvoir? Ça veut dire que ma femme ne peut pas être juge? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être juge? », a demandé un manifestant.

« On veut travailler, a de son côté affirmé une manifestante portant le hidjab. On cache nos cheveux, mais notre cerveau et nos idées sont mûrs. »

On ne peut pas rester les bras croisés. On manifeste notre mécontentement contre un projet de loi qu’on juge discriminatoire et contre la communauté musulmane. Bouzza Mache, porte-parole de la manifestation.

« Si on analyse les dessous du texte de loi, c’est sûr que ce sont les femmes musulmanes qui sont visées », a souligné le porte-parole.

Des survivants de l'attentat à la grande mosquée de Québec ont prononcé des discours lors du rassemblement, auquel plusieurs membres de la communauté sikhe ont également participé.

La manifestation survient après que le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barette, eut réitéré vendredi son appel au calme.

« Dans un dossier comme celui-là, où il y a des sensibilités humaines, il faut faire preuve de pondération […].J’en appelle au calme, à la sérénité. On est capables au Québec de débattre d’une question importante comme celle-là dans le respect de tout un chacun », a-t-il dit.

Avec des informations de Michel Marsolais