Dérèglementation de l'industrie du taxi : les chauffeurs de l'Abitibi-Témiscamingue affûtent leurs armes

Plusieurs propriétaires de taxi de plusieurs localités prévoient se rencontrer dimanche soir à Rouyn-Noranda.

Les participants comptent discuter des stratégies pour faire pression sur le gouvernement de François Legault.

Je trouve que le gouvernement n'a pas beaucoup d'ouverture d'esprit. Il ne comprend pas que ça met beaucoup de familles en péril au niveau financier. Nicole Massé, de Co-op taxi de Rouyn-Noranda

Un taxi, on gagne ça au jour le jour, on travaille fort pour être capables de rembourser nos prêts. M. Bonnardel [le ministre des Transports] ne comprend pas [...]. Pour nous autres, la valeur de nos taxis est détruite en enlevant les quotas et les agglomérations. On a été soumis pendant des années à leurs règles puis du jour au lendemain, ils veulent enlever les règles, là, ce n'est pas "fair play" d'avoir agi de cette façon-là , explique Nicole Massé de Co-op taxi de Rouyn-Noranda.

Lund passé, les chauffeurs de taxi de la région ont observé une journée de grève pour dénoncer le projet de loi du gouvernement de la Coalition avenir Québec.