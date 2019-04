Le conseil municipal d'Uxbridge se prononce sur un projet de moulin controversé

Des résidents d'Uxbridge, dans la région de Durham, s'inquiètent d'un projet de moulin à grain proposé par la compagnie Grainboys Holdings Inc.

Ils doivent se faire entendre lors d'une réunion spéciale du conseil municipal lundi soir, avant que les élus passent au vote.

Plusieurs résidents estiment que l'installation est trop industrielle pour leur petite collectivité rurale. D'autres s'inquiètent de l'augmentation de la circulation des camions et des risques d'incendie.

La ville d'Uxbridge a déjà recommandé la construction du moulin, avec certaines règles.

« Les résidents de Goodwood et d'Uxbridge ne sont pas opposés au développement économique », précise le résident Mark Josephs, qui est lui-même propriétaire d'entreprise dans la région. « Un parc industriel serait un endroit plus approprié ».

Le maire d'Uxbridge, Dave Barton. Photo : Courtoisie/Dave Barton

C'est le type d'entreprise qui devrait exister dans une communauté agricole. Le maire Dave Barton

Grainboys Holdings Inc.

Kresho Petrovich, le président de Grainboys Holdings Inc., a défendu le projet dans une déclaration écrite à CBC News.

« Notre entreprise est propre, réputée et sûre, et profitera à l'économie locale et à la communauté agricole », a-t-il écrit.

Le projet prévoit une tour de traitement de près de 20 mètres, 18 silos de stockage ainsi qu'une usine de traitement de grains secs de 40 000 pieds carrés, qui serait alimentée par les fermes et les greniers de la région de Durham.

Grainboys Holdings Inc. opère déjà une installation semblable à Aurora, en Ontario, que le maire Barton a visité avant de décider s'il soutiendrait la proposition.

« Cela peut ressembler à une installation de style plus industriel, mais ces gens préparent la nourriture que nous mangeons tous les jours », dit-il.

Inquiétudes des voisins

Le voisin immédiat de l'emplacement proposé, Conrad Richter, soulève tout de même une autre préoccupation majeure.

Le président et propriétaire de Richters Herbs, une entreprise spécialisée dans les herbes, les plantes et les semences, craint la présence éventuelle de mauvaises herbes envahissantes autour du moulin à grain.

Les installations de Grainboys Holding Inc. seraient situées en bas à gauche de cette photo, juste à côté de l'entreprise Richters Herbs. Photo : Google Maps

« La liste de mauvaises herbes qu'ils seront tenus de surveiller ne correspond pas à la liste de mauvaises herbes pour lesquelles je suis réglementé par le gouvernement fédéral. Il y a donc une sorte de flou juridique et réglementaire qui m'affecterait directement », dit-il.

Selon le rapport du planificateur, l'établissement devra toutefois concevoir des mesures d'atténuation afin de mitiger la présence de mauvaises herbes nuisibles.