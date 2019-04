L’Assemblée communautaire fransaskoise en pleine transition

Parmi ces modifications, on note un nouvel organigramme proposé par le directeur de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Ronald Labreque. Des postes ont été abolis au cours des derniers mois afin de réduire les dépenses de l’organisme. Cependant, la masse salariale est demeurée sensiblement la même, selon la mise à jour du budget 2018-2019, qui a été présentée à l’Assemblée. La députée de Prince Albert, Josée Bourgoin, a posé des questions sur ce point et un huis clos a alors été demandé.

Dans le nouvel organigramme, Marc Masson, anciennement directeur des communications, devient analyste politique. Ses nouvelles tâches comprennent non seulement la rédaction des positions de l’ACF pour les dossiers touchant la communauté, mais aussi la représentation auprès des différents paliers gouvernementaux.

On voulait vraiment lancer le message que l'ACF va faire du positionnement politique, elle va représenter la communauté au niveau politique, elle va faire beaucoup plus de démarches [...] auprès des politiciens et impliquer aussi les élus dans ce processus-là. C'est un petit virage pour accentuer l'effort politique que l'association veut faire.

Marc Masson, analyste politique à l'ACF