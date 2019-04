La Semaine de l'action bénévole soulignée en Abitibi-Témiscamingue

À Rouyn-Noranda, environ 300 organismes s'appuient sur l'implication des bénévoles pour effectuer leur mission.

C'est le cas du Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda (CAB-RN) qui en compte une soixantaine.

L'organisme soulignera la contribution des bénévoles par le biais d'une vidéo promotionnelle produite et diffusée sur les réseaux sociaux.

La directrice générale du CAB-RN, Kathleen Baldwin, dit manquer d'argent pour faire la promotion de l'action bénévole, recruter du personnel et assurer la formation.

Le centre doit aussi trouver des bénévoles, explique-t-elle.

La main-d'œuvre bénévole est vieillissante, constate-t-elle. C'est sûr et certain que ceux qui ont été beaucoup impliqués et ont donné de nombreuses heures par semaine prennent de l'âge puis réduisent leur temps d'implication. On était habitué, en tant qu'organisme, d'avoir des bénévoles super engagés et maintenant on a des bénévoles qui sont plus ponctuels, qui vont par mandat et intérêt, selon leur qualification professionnelle. Ils vont être là un certain laps de temps et non pas à longueur d'année.

Du côté du Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or, une soirée reconnaissance sera organisée le 24 avril.

La directrice générale Lina Dupras sent que les bénévoles sont toujours bien présents dans son organisme :

Généralement, ce sont de jeunes retraités qui s'impliquent beaucoup, dit-elle. Nous, au Centre de bénévolat, au niveau de la banque alimentaire, on est choyé, on a vraiment une belle équipe de bénévoles, ça va bien, on sent que la relève est là aussi. Au cours d'une année, il y a une cinquantaine de bénévoles qui gravitent autour des activités du Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or.

Cette année, la Semaine de l'action bénévole se tient sous le thème « Et si on osait… bénévoler! ».