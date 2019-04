Le dégriffage au Nouveau-Brunswick bientôt interdit

La nouvelle a été partagée sur la page Facebook de Paw Project, une organisation internationale sans but lucratif qui a pour objectif de bannir le dégriffage des chats.

C’est le vétérinaire Hugh Chishlom, directeur de la région Atlantique du Canada de Paw Project qui en a fait l’annonce: Je suis très excité d’annoncer que les vétérinaires du Nouveau-Brunswick ont voté en faveur de l’interdiction du dégriffage des chats en vigueur dès le 1er juillet 2019.

Le docteur Chisholm milite pour la cause depuis des années.

Communément appelé le dégriffage, l'onychectomie est une procédure qui retire les griffes des chats. Pour se faire, on doit amputer une partie d’os des pattes.

Cela veut dire que le dégriffage sera interdit dans toutes les provinces de l’Atlantique. vétérinaire Hugh Chishlom, directeur de la région Atlantique du Canada de Paw Project

La Nouvelle-Écosse a été la première province canadienne à interdire l’opération il y a un an.

Depuis, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard ont emboîté le pas.

Les vétérinaires de l'Alberta se sont réunis en février et ont aussi voté en faveur de l'interdiction.

L’Association canadienne des médecins vétérinaires considère le dégriffage comme une chirurgie esthétique non urgente et non thérapeutique. L’ACMV entretient une position très vocale à ce sujet et s'est prononcée contre la procédure en 2017.

Le sujet est source de division parmi les vétérinaires.

Au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec, la procédure est toujours légale.

Dégriffer les chats est une pratique interdite au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et dans plusieurs villes en Californie. Photo : CBC/Julian Brown

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec ne compte pas interdire le dégriffage, même si la demande de la part de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) se fait pressante.

D’ailleurs, plusieurs cliniques vétérinaires au Québec ne proposent plus cette intervention médicale.