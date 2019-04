Alertes de pluie verglaçante dans le Nord et le Nord-Ouest

Des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur pour les secteurs de Chapleau, Gogama, Sioux Lookout, Geraldton et Manitouwadge, Kirkland Lake et New Liskeard, Lac Nipigon, Marathon et Red Lake.

La pluie verglaçante pourrait persister jusqu'à tôt lundi matin. Environnement Canada prévient qu'une accumulation de verglas est possible et que les surfaces non entretenues telles que les routes et les trottoirs pourraient devenir glacées.

Les automobilistes sont tenus de réduire leur vitesse de conduite sur les routes glissantes.

Les routes de Timmins pourraient être recouvertes de neige abondante. Photo : Eric Fortier

Également, un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour Sault Ste. Marie, Marathon, Wawa et White River, où d'importantes quantités de pluie pourraient s'accumuler aujourd'hui. Le sol gelé pourrait avoir de la difficulté à absorber cette eau, ce qui pourrait causer des inondations dans certains secteurs.

De plus, de fortes précipitations de neige sont prévues à Timmins, Cochrane et Kapuskasing. Une accumulation totale de 15 à 20 cm de neige est probable.