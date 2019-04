Connor McDavid blessé dans le dernier match de sa saison

Connor McDavid a quitté la dernière rencontre de la saison avec ce qui pouvait ressembler à une sérieuse blessure à la jambe gauche et les Oilers d'Edmonton ont tenu le fort sans leur joueur vedette pour battre les Flames de Calgary 3-1, samedi soir.

McDavid s'est blessé tôt en deuxième période. McDavid s'amenait à toute vitesse sur le flanc gauche lorsqu'il a été accroché. Le capitaine des Oilers tentait de battre de vitesse son rival Mark Giordano lorsqu'il a glissé et percuté le poteau du but adverse. Sa jambe gauche a semblé encaisser le choc de l'impact.

McDavid est demeuré quelques minutes sur la patinoire et a eu besoin de l'aide de son coéquipier Zack Kassiant et d'un soigneur de l'équipe afin de retraiter vers le vestiaire. Giordano a été pénalisé pour avoir fait trébucher sur la séquence.

De son côté, Leon Draisaitl a récolté son 50e but de la saison, alors qu'Alex Chiasson et Darnell Nurse ont complété la marque pour les Oilers (35-38-9), qui ont été éliminés de la course aux séries la semaine dernière.

Mark Jankowski a été l'auteur du seul but des Flames (50-25-7), qui vont amorcer les séries au sommet de l'Association de l'Ouest.

Les Flames croiseront le fer avec l'Avalanche du Colorado au premier tour éliminatoire. Les Flames auront l'avantage de la glace pour la première fois depuis 2006.

McDavid a terminé au deuxième rang des pointeurs du circuit Bettman, à 12 points de l'attaquant du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov.

McDavid a établi des marques personnelles en récoltant 41 buts et 116 points.