Des services de garde en milieu familial font front commun pour leur survie

Craignant au moins une centaine de fermetures d'ici septembre partout au Québec, les services de garde en milieu familial non reconnus parleront bientôt d'une même voix devant le ministère de la Famille.

Alors qu'approche l'échéance pour se conformer à la loi 143, la création de l'Association québécoise des milieux éducatifs familiaux privés est en voie d'être officialisée.

Selon sa vice-présidente, Audrey Blouin, la centaine de membres nécessaire pour déposer un dossier au ministère de la Famille a été atteint. « On a déposé les papiers cette semaine pour être reconnue comme association auprès du ministère », a-t-elle indiqué à Radio-Canada.

L'association a récolté des adhésions dans neuf régions administratives du Québec et souhaite obtenir le titre d'association nationale. Les documents ont été déposés jeudi.

Audrey Blouin, vice-présidente de l’Association québécoise des milieux éducatifs familiaux privés. Photo : Radio-Canada

La création de l'association permettra à ces éducatrices d'être entendues, selon Mme Blouin. « On va avoir une voix collective au gouvernement. Quand on s’expliquait, on s’expliquait individuellement pour notre milieu de garde. »

L'association se veut « complémentaire » des autres regroupements nationaux déjà existants, précise-t-on.

Cheval de bataille

Le groupe a été créé en réaction à l'application de la Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance (loi 143).

Depuis le 1er mai 2018, les propriétaires de services de garde privés en milieu familial non-subventionnées doivent se soumettre à de nouvelles règles. Pour certaines dispositions, ils ont jusqu'au 1er septembre pour se conformer.

Audrey Blouin et les membres qu'elle représente craignent des fermetures massives de ces garderies en milieu familial si le ministère n'assouplie pas ses règles.

Par exemple, il sera impossible pour un propriétaire d'être remplacé en cas d'empêchement, en vertu des nouvelles règles. La seule option sera de fermer pour la journée si une personne doit s'absenter.

Les changements apportés aux ratios imposent aussi des contraintes et de l'incertitude financière. Ces services de garde ne peuvent accueillir plus de six enfants, dont un maximum de deux poupons de moins de 18 mois.

De plus, leurs propres enfants âgés de moins de neuf ans doivent être comptabilisés dans ce ratio.

Il y a beaucoup de milieux familiaux qui ont fermé leurs portes. Avec la baisse de ratio et le non remplacement, les filles se trouvent dépourvues par la nouvelle loi. Audrey Blouin, vice-présidente de l'Association québécoise des milieux éducatifs familiaux privés

Mme Blouin, basée à Sherbrooke, a déjà rencontré sa députée locale, Geneviève Hébert, de la Coalition avenir Québec.

En février, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé des mesures « d'accélération » pour le développer des places en garderie au Québec.

Le ministère de la Famille reconnaît qu'il y a actuellement 42 000 personnes sur la liste d'attente du guichet unique La Place 0-5.