Avis aux becs sucrés : soyez patients cette année

Les propriétaires d'érablières qui sont situées dans le sud de la province ont dû attendre plus longtemps que d’habitude avant de récolter les premières gouttes d'eau d'érable, indique la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Dans les cinq dernières années, les acériculteurs québécois ont produit en moyenne près de 130 millions de livres de sirop d'érable par année.

Cette année, à l'Érablière Des Roy, à Sainte-Marthe en Montérégie, l'eau d'érable a commencé à couler vers la mi-mars, mais en faible quantité en raison du froid.

Depuis la semaine dernière, les employés sont en pleine production. Typiquement, dans la région, la saison se termine vers le 20 ou le 25 avril, mais c’est la chaleur ou les bourgeons qui vont sonner le glas de la saison, selon le propriétaire, Yvon Roy.

La saison a débuté tard, on était un peu inquiets, mais maintenant c'est rendu [...] normal. On a fait plus d'une demi-saison et la température est encore bonne pour nous autres.

Yvon Roy, propriétaire de l’Érablière Des Roy