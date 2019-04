Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire partagent la glace avec des jeunes à Rimouski

Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire Lubov Ilyushechkina ont partagé la glace avec les participants du gala annuel du Club de patinage artistique de Rimouski. C'était la deuxième fois qu'ils performaient en public depuis leur nouvelle collaboration.

Au total, 20 numéros ont été présentés au Colisée Financière Sun Life de Rimouski. Une centaine d’athlètes de tous âges ont performé.

C’est un an d’efforts pour nos athlètes jeunes et moins jeunes. Chantal Gagné, responsable des commandites et de la publicité au Club de patinage artistique de Rimouski

Quand [les jeunes] ont vu qui est Charlie Bilodeau, qui est Lubov [Ilyushechkina], la souplesse de Lubov, les compétences de ces patineurs-là, leur attitude face aux échecs, les jeunes ont été fiers de patiner à leurs côtés , affirme Chantal Gagné, responsable des commandites et de la publicité au sein du club.

Ce sont des sorties de même qui vont nous faire baigner avec le public, nous faire comprendre un peu plus comment on agit ensemble. [...] Mais il n'y a pas vraiment de pression. On s’amuse , indique l’athlète originaire de Trois-Pistoles.

Nous étions des compétiteurs internationaux avec nos partenaires respectifs. Mais ensemble, il faut faire nos preuves. Charlie Bilodeau, athlète

Bien qu'il n'y ait pas de médaille en jeu à ce gala, Charlie Bilodeau souligne que toute représentation est une bonne pratique en vue de leurs futures compétitions.

Il y a les Championnats du monde à Montréal cette année. On veut y être, c’est certain. Charlie Bilodeau, athlète

Un gala important pour la relève

Pour les athlètes, le spectacle est la cerise sur le gâteau au terme d’une longue saison.

Je vise plus haut encore cette année. J’aimerais avoir des médailles provinciales , souligne Claudia Couture, une athlète de 13 ans qui patine depuis 10 ans.

Les jumelles Coralie et Marianne Desjardins-Gagné, 8 ans, comptent déjà transmettre leur savoir en tant que professeures. En septembre, on va apprendre aux petits à patiner , répondent-elles en choeur.