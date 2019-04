Tuerie d'OC Transpo : d'anciens employés sont encore marqués par l'événement

Le 6 avril 1999, Pierre Lebrun, un ex-employé d'OC Transpo, est entré dans le garage de l'entreprise situé sur le boulevard St-Laurent à Ottawa. Il a fait feu et a tué quatre collègues de travail avant de s’enlever la vie.

Maintenant conseiller à la Ville de Gatineau, Jocelyn Blondin travaillait pour OC Transpo au moment de la tuerie. Il devait d’ailleurs se rendre au garage du boulevard St-Laurent ce jour-là, mais n’a pas pu traverser la rivière des Outaouais en raison d’une manifestation d’employés de la construction qui bloquait tous les ponts.

Quand j’ai vu les manchettes et que j’ai vu c’était où, j’ai fait wow, j’aurais dû être là , se remémore Jocelyn Blondin. Quand j’ai vu les noms sortir, c’était des personnes que je connaissais. Pierre, je le connaissais, il était chauffeur quelques années plus tôt et il travaillait maintenant au garage. Je ne comprenais pas, j’étais surpris.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers établissent un périmètre de sécurité autour du garage. Photo : Radio-Canada

Mike Milloy, qui était représentant syndical chez OC Transpo, n'arrive pas à oublier ces moments tragiques. Il était dans l’édifice administratif de la société de transport, à proximité du garage, au moment de la fusillade.

C’est pareil comme si c’était arrivé hier. Tous les jours, je pense à ça. Mike Milloy, ancien représentant syndical chez OC Transpo

Tu vois quelque chose à la télé et [ça te revient tout de suite en tête]. Deux semaines après, il y a eu la tragédie de Columbine et c’était à la télé partout. Chaque fois qu’il y a une tuerie comme ça, tu revis ça encore , explique M. Milloy.

Le drame a permis de mettre en lumière les problèmes de harcèlement psychologique au travail. Pierre Lebrun était constamment la cible de railleries de ses collègues de travail.

Ce n'était pas fait de façon méchante, mais les gars aimaient se tirer la pipe les uns les autres. Il y en a qui en rient, mais il y en a qui n’aiment pas ça , affirme Jocelyn Blondin. Pierre, ça l’affectait beaucoup. Pierre, c’est un homme qui bégayait et, malheureusement, il s’est fait agacer avec ça et il ne le prenait pas.

L'enquête du coroner a fait 77 recommandations, dont 76 ont été implantées. Le rapport a démontré que non seulement le harcèlement était fréquent entre employés d'OC Transpo, mais que des gestionnaires acceptaient la situation et y participaient.

Je pense qu'il y a eu une leçon qui a été tirée, c'est que les employeurs sont plus sensibles à l'intimidation. Jocelyn Blondin, conseiller municipal à Gatineau et ancien employé d’OC Transpo

Malgré tous les efforts de prévention, Mike Milloy croit que personne n’est à l’abri d’un événement du genre. Tu ne peux pas arrêter ça , dit-il. Tu peux mettre des clôtures, tu peux faire tout de sortes de choses. Si quelqu’un veut vraiment faire quelque chose, c’est quasiment impossible d’arrêter ça.

Vingt ans plus tard, Jocelyn Blondin pense toujours aux familles des victimes. J'ai une pensée particulière pour ces enfants-là, ces familles-là qui n'ont pas vécu avec leurs pères.

Pour la première fois cette année, il n'y a pas eu de cérémonie commémorative pour souligner l’anniversaire de la tuerie, question de tourner la page sur ces événements tragiques.

