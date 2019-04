Les Vénézuéliens manifestent pour Guaido, contre Maduro

Le Parti socialiste au pouvoir a organisé une marche rivale à Caracas, mais le taux de participation était faible, quelques centaines de personnes vêtues de chemises et de casquettes rouges dansant la salsa au son du tambour.

Quelques centaines de partisans du président Maduro ont défilé dans les rues de Caracas. Photo : Reuters / Stringer .

Les Vénézuéliens, qui souffrent d'une inflation galopante et d'un manque de nourriture et de médicaments, affirment que la crise dans s'est aggravée depuis un mois. Les coupures de courant à l'échelle nationale durent plus longtemps et entraînent des coupures d'eau et des services de téléphonie mobile.

Juan Guaido a présenté les marches de samedi comme le début d'une nouvelle vague de manifestations « définitives » ayant pour but de chasser Nicolas Maduro du pouvoir.

Le président de l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition s'est proclamé président du pays. Un certain nombre de pays le reconnaissent comme le chef d'État légitime du Venezuela.

Pour Nicolas Maduro, qui conserve le soutien de l'armée et de pays alliés, dont la Russie et la Chine, Juan Guaido est une marionnette des États-Unis et il doit être traduit en justice.

L'Assemblée constituante, contrôlée par le Parti socialiste, a approuvé mardi une mesure permettant de poursuivre Juan Guaido en justice en lui retirant son immunité parlementaire.

À Caracas, des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés dans le quartier d'El Marques, situé dans l'est de la capitale.

Des manifestants disent vivre sans eau depuis plusieurs jours. Beaucoup racontent avoir pris l'habitude d'aller puiser de l'eau dans des canalisations insalubres ou dans les ruisseaux s'écoulant des montagnes qui surplombent Caracas.

« Nous ne sommes pas seulement venus réclamer de l'eau et de l'électricité. Nous sommes venus réclamer la liberté et la démocratie », a déclaré Juan Guaido lors du rassemblement de Caracas, entouré d'une foule enthousiaste.

Des dizaines de milliers de partisans de Juan Guaido ont pris part à la manifestation contre le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas Photo : Reuters / Stringer .

À un moment donné, la foule a scandé : « L'eau a disparu, le courant a disparu, et maintenant, Maduro, ce qui manque, c'est que toi aussi tu disparaisses ».

À Maracaibo, dans l'État de Zulia, dans l'ouest du pays, des manifestants ont déclaré à Reuters que la police avait tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour les disperser.

L'Assemblée nationale a signalé l'arrestation de deux députés lors de la manifestation à Maracaibo et a demandé leur libération immédiate.