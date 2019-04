Casse-tête de stationnements à Sherbrooke : les citoyens seront consultés

Stationner son véhicule au centre-ville de Sherbrooke peut parfois être une mission difficile. La Ville profite des importants travaux qui seront bientôt effectués pour consulter les citoyens sur leurs besoins et leur vision.

Autant les commerçants que les citoyens auront l'occasion de s'exprimer lors d'une soirée de consultation prévue le mercredi 10 avril.

Nos parcs de stationnement devront être étudiés judicieusement pour répondre aux attentes des gens , explique la présidente du comité de revitalisation du centre-ville de Sherbrooke, Chantal L'Espérance. Selon elle, le plus grand défi est d'arrimer deux visions bien distinctes.

On sait que dans la population, il y a un courant de pensée qui dit, il y a trop de stationnements, il faut en faire beaucoup moins et développer le transport en commun. Mais en même temps on a des commerçants qui disent qu'ils vont quitter le centre-ville s'ils n'ont pas suffisamment de stationnements , poursuit-elle.

Selon les données colligées par la Ville de Sherbrooke, 70 % des citoyens qui ont affaire au centre-ville s'y rendent en automobile.

La rue Wellington Nord au centre-ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Plusieurs chantiers seront en branle prochainement à Sherbrooke. D'abord, le nouveau pont des Grandes-Fouches sera construit et ensuite, l'ancien sera démoli. La Ville doit également remplacer les deux stationnements à étages en fin de vie.

Le projet Quartier Well Sud devrait en partie résoudre les problèmes de stationnement de la Wellington Sud, avec 650 places de stationnement sous-terrain.

Quant à la gestion des stationnements de la rue Wellington Nord, il est essentiel d'étudier toutes les possibilités, croit Chantal L'Espérance.

La consultation aura lieu mercredi soir de 18 h 30 à 21 h 30 à la Capsule bistro cinéma, située au 38 rue Wellington Sud.

D'autres soirées similaires suivront pour discuter des espaces de stationnement se trouvant ailleurs sur le territoire sherbrookois.

La Ville de Sherbrooke souhaite adopter sa nouvelle Politique de gestion des stationnements dès ce printemps.

À lire aussi:

Stationnement : une hausse qui passe mal auprès des commerçants

Des problèmes d’horodateurs au centre-ville de Sherbrooke