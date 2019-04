La Yukonnaise Sasha Emery remporte un concours national de français

Élève en 11e année à l’École secondaire F.H. Collins de Whitehorse, Sasha Emery est la seule participante des territoires à avoir été primée.

L’adolescente a participé au 14e Concours national de rédaction organisé par l’association à but non lucratif « Français pour l’avenir » qui promeut le bilinguisme officiel du Canada.

« Je suis assez fière de moi, car j’avais tenté ma chance l’année dernière et n’avais finalement pas été sélectionnée, se rappelle-t-elle. Mais cette fois, c’est la bonne! »

Sasha s’est dite « très inspirée » par le sujet de la rédaction cette année : Avec des moyens illimités, comment améliorerais-tu le bien-être chez les élèves du secondaire?

J’ai trouvé ça intéressant de laisser aux jeunes la possibilité de donner leur point de vue sur le système scolaire canadien. Sasha Emery, élève de 11e année

Apprendre à se sentir bien

Dans sa rédaction, l’élève franco-yukonnaise propose plusieurs idées nouvelles, telles que des cours obligatoires de finances, car « plus tard, on devra payer les impôts et ce serait bien de savoir comment gérer un budget », dit-elle. Elle souhaiterait également voir la création de jardins dans les établissements scolaires ou encore des cours de méditation pour prendre le temps… de prendre soin de soi.

« Je ne suis pas la seule à penser que la majorité des jeunes de mon âge sont stressés à l’école, notamment car on veut avoir les meilleures notes possible, dit-elle. Je pense qu’il est important de savoir se relâcher un peu. »

La jeune fille constate tristement que beaucoup de ses camarades de classe sont en proie à la dépression, et regrette que le système éducatif ne soit pas plus attentif à ces souffrances. « Il pense plus à nos performances scolaires et néglige notre bien-être », avoue-t-elle.

De nombreux jeunes ne savent pas comment s’apprécier eux-mêmes, c’est même mal vu de dire que l’on se sent bien dans sa peau. Sasha Emery, lauréate du Concours national de rédaction 2019 « Français pour l’avenir »

Au total, 86 bourses totalisant un montant de 267 000 $ ont été attribuées à des élèves méritants cette année.

En remportant ce concours de rédaction, Sasha a gagné une bourse de 1000 $ de l’Université d’Ottawa. « C’est là-bas que je souhaiterais poursuivre mes études, dans l’université où mes parents ont également étudié », souligne l’adolescente qui espère devenir à son tour enseignante en français. « Ainsi, je pourrai mettre en place et voir la progression de mes idées! », conclut-elle.

C’est tout ce qu’on lui souhaite.