Plus de 1000 motoneigistes pour célébrer la fin de la saison

Le relais La Chapelle sur les monts Valin a accueilli plus de 1000 motoneigistes pour le festival Jambon-Creton samedi. Cet évènement traditionnel marque la fin de la saison pour plusieurs motoneigistes.

Même si aucune course n'était organisée cette année, les passionnés étaient présents en grand nombre pour finir leur saison en beauté sur les monts Valin.

Des motoneigistes venus de différentes régions du Québec se sont rassemblés dans le cadre de ce festival, devenu une tradition.

Les sentiers ici c'est terriblement beau, on a du plaisir à en faire ici donc en étant prudents, on en fait plus longtemps , lance un participant.

La famille Lebel, des professionnels de compétitions de snowcross, étaient d'ailleurs de la partie. Les trois enfants de Jonathan Lebel ont gagné des épreuves internationales de snowcross.

On vient du Saguenay. La Chapelle, je viens ici depuis que j'ai huit ans, c'est pour venir fêter notre fin d'année. Toute la famille, on a gagné cinq championnats du monde ensemble. Jonathan Lebel

La neige des derniers jours pourra aider les amateurs de motoneige qui comptent profiter de leur sport favori le plus longtemps possible.

La saison se prolonge, les sentiers sont super beaux, les machines vont passer encore. C'est sûr que ça attire beaucoup de monde. On se croirait au mois de février, tellement il y a de la neige , précise le copropriétaire du relais La Chapelle.

La saison de motoneige se termine officiellement le 15 avril.