Les jeunes prennent la relève au Bonspiel de la francophonie

Le français retentit dans le club de curling Heather à Saint-Boniface ce week-end. C'est le 47e Bonspiel de la francophonie manitobaine organisé par le Directorat de l'activité sportive, qui réunit des passionnés de curling et de la langue française.

Vingt et une équipes de quatre personnes s’affrontent sur la glace depuis vendredi. Le directeur par intérim du Directorat de l’activité sportive, Pierre Landry, organise l’événement pour une première fois. C’est aussi la troisième fois qu’il y participe.

« C’est quelque chose de spécial. À Winnipeg, quand tu as les bonspiels de curling, la plupart des tournois sont anglophones. C’est le fun d’accueillir tous les francophones, célébrer notre culture puis communiquer en français », lance-t-il.

Il constate une hausse de participation chez les jeunes. « Beaucoup de mes amis, puis les amis de mes amis, qui n’ont jamais fait de curling, on essaie de les rassembler [ils] sont content qu’ils sont venus et ils veulent commencer à curler plus », dit-il.

« Puis les plus vieux peuvent aider les plus jeunes, leur donner des conseils », ajoute M. Landry.

Place aux jeunes

Jillian Lewis, une étudiante à l’Université de Saint-Boniface, participe pour la première fois au Bonspiel. Elle est curleuse depuis l’école primaire, et a sauté sur l’occasion dès qu’un ami a mentionné le match de curling.

« Je pense que c’est super fun, c’est une tellement bonne idée d’avoir un bonspiel en français », lance-t-elle. Son équipe était principalement composée d’étudiantes de l’USB, qui portaient fièrement le rouge décoré du nom des équipes sportives de leur Université : Les rouges.

La prochaine génération de curleurs francophones Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Un autre jeune, Jean-Bocar Diallo, a découvert le curling grâce au Bonspiel de la francophonie. C’est la deuxième fois qu’il y participe. « C’est super amusant et on fait des connexions dans la communauté », dit-il.

Avant tout, une activité sociale

Les premiers Bonspiel de la francophonie de Cyrille Durand remontent au début des années 1980.

« Ça donne la chance aux francophones de se rassembler puis de participer à une activité sportive avec aussi beaucoup de social. Du curling, faut s’entendre, c’est beaucoup le but social et ensuite on fait du curling », déclare-t-il.

Il se souvient des débuts du tournoi, « À ce temps-là, les gens c’était beaucoup les gens qu’on trouvait impliqué dans les chicanes de commission scolaire, de politique, ces choses-là. Aujourd'hui, je vois autour qu’il y a beaucoup de jeunes ».

« C’est intéressant de voir un peu la relève, que les jeunes francophones veulent participer, veulent venir jouir d’un jeu ensemble et faire un peu de vie sociale », affirme M. Durand.

Les trophées seront remis aux gagnants vers 19 h samedi.