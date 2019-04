Hors-piste en Haute-Gaspésie : le succès inattendu de Cap Castor

Dany Lévesque et Sarah-Maude Poirier ont lancé cette année leur entreprise sur leur domaine privé de 400 acres, face à la mer.

Cap Castor est situé entre mer et montagne, en Haute-Gaspésie. Photo : Crédit Cap Castor

Cap Castor a déjà accueilli plus d'une centaine de clients des quatre coins de la province, à raison d'un maximum de huit par jour.

Dany Lévesque juge que la saison a été excellente. On est rendus au 6 avril et on skie encore de la belle poudreuse , s’étonne-t-il. Le plus gros de notre stress, ç’a été le 22 décembre quand on a eu beaucoup de pluie. Ça a presque tout fait partir notre neige. Mais après ça, Dame Nature a bien fait les choses.

La sécurité, pour commencer

Des skieurs en ascension suivis d'une motoneige. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Les entrepreneurs proposent une approche en motoneige et la descente est guidée. Un service qui est nécessaire pour les clients moins expérimentés, pour qui le parc de la Gaspésie peut paraître intimidant.

Olivier Bergeron, un client, est de cet avis. Les gens ont besoin d'être encadrés pour découvrir le ski hors-piste pour une première fois , soutient-il. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile et les conditions peuvent être très variables.

Une industrie loin d'être saturée

Dany Lévesque, copropriétaire de Cap Castor Photo : Radio-Canada

La pratique du hors-piste a connu une augmentation fulgurante de 700 % ces dernières années. Dany Lévesque estime que cette industrie est encore loin d'être saturée en Gaspésie.

On est quand même au début d'une belle mode du hors-piste , estime-t-il. Y’a de la place pour d'autres joueurs parce que tous les skieurs, les planchistes, ce qu'ils veulent, c'est découvrir du nouveau terrain.

Cap Castor compte actuellement 13 pistes, mais Dany Lévesque prévoit en avoir développé 30 d'ici cinq ans, pour éventuellement faire de son entreprise de hors-piste son seul gagne-pain.

D’après le reportage de Catherine Poisson