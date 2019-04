Un cocktail météo à prévoir en Abitibi-Témiscamingue

Neige et pluie verglaçante sont attendues dimanche et lundi en Abitibi-Témiscamingue.

Environnement Canada a émis samedi un avertissement de pluie verglaçante pour le Témiscamingue.

La région pourrait recevoir de 5 à 15 millimètres de verglas au cours de la nuit de dimanche à lundi ainsi que lundi matin.

Environnement Canada avertit que des surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes et les mauvaises conditions météorologiques pourraient entraîner des retards liés aux transports.

De la neige parfois forte pourrait toucher l'Abitibi et Lebel-sur-Quévillon.

Environnement Canada s'attend à des accumulations variant de 15 à 25 centimètres avec possiblement de la poudrerie par endroits. Les conditions routières pourraient devenir difficiles.