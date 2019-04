Au G7, des divergences voient le jour à propos du Moyen-Orient

La réunion, dont l'objectif était de trouver des terrains d'entente sur une foule de sujets controversés, a surtout été marquée par l'absence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

Les diplomates présents ont tenté de projeter un front uni avant de publier le communiqué final dans lequel on faisait mention d'engagements communs modérés sur des questions comme la lutte contre la cybercriminalité, le renforcement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre le trafic de migrants dans le Sahel.

Toutefois, ce qui a été omis de mentionner est aussi révélateur de ce qui a été inclus dans le communiqué. Ces divergences pourraient ouvrir la voie à des tensions à l'occasion du sommet du G7 qui se tiendra en août.

Un responsable de l'Union européenne (UE) a exprimé ses « regrets au sujet des omissions flagrantes allant à l'encontre des positions non négociables de l'UE ».

Il a déploré notamment qu'il n'y ait pas de référence à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien et aucune mention de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur de l'accord nucléaire iranien.

La déclaration commune des ministres des Affaires étrangères a elle-même reconnu des « différences nettes » sur le conflit israélo-palestinien après « un échange de vues ».

Samedi à Dinard, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a diffusé sur Twitter une photo d'elle en compagnie de ses homologues allemand, français et japonais.

Plusieurs des plus grands défis actuels sont mondiaux et ne peuvent être résolus que lorsque nous travaillons ensemble. C'est pourquoi le Canada travaille de concert avec ses amis allemands, français et japonais.

Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères