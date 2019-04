Le nombre de plaintes visant Cogeco explose

Cogeco figure parmi les trois géants des télécommunications au Canada qui ont été visés le plus souvent par des plaintes au cours des derniers mois, selon un rapport publié le 2 avril .

Après Bell et Rogers, Cogeco arrive en troisième position des fournisseurs de services qui ont fait l'objet du plus grand nombre de plaintes entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2019, peut-on constater dans le dernier rapport semestriel de la Commission des plaintes relatives aux services télécom-télévision (CPRST).

Bell, Rogers et Cogeco sont les trois fournisseurs de services qui ont fait l'objet du plus grand nombre de plaintes à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2019. Photo : Radio-Canada

En six mois, la CPRST a reçu 790 plaintes concernant Cogeco, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, en Mauricie.

Cela représente une hausse de 558 % par rapport à l’année précédente alors que l’organisme avait reçu 120 plaintes pour la même période.

Erreurs de facturation, information trompeuse dans le contrat et service inadéquat ou intermittent sont quelques-uns des 10 principaux problèmes soulevés dans les plaintes à la CPRST.

Cette augmentation des plaintes est directement liée à la mise en place du nouveau système de gestion de la clientèle implanté plus tôt en 2018, répond Cogeco, qui n’a pas souhaité accorder d’entrevue à ce sujet.

Nous pouvons confirmer qu’à l’heure actuelle, notre nouveau système est pleinement opérationnel et que depuis plusieurs mois maintenant les activités de nos centres d’appels sont de retour à leurs niveaux habituels qui ont fait la renommée de Cogeco. Gabriel Beauséjour, conseiller en relations publiques et communications pour Cogeco

Les employés du service à la clientèle de Cogeco reçoivent un nombre très élevé d'appels depuis plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada

Gabriel Beauséjour ajoute que Cogeco poursuit sa transformation numérique en vue d’offrir davantage d’outils à ses clients, plus de flexibilité et une personnalisation de leurs services.