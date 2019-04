Salon Place-O-Golf : les golfeurs se préparent pour le début de la saison

L'événement, qui comptait plus d'une vingtaine d'exposants, regroupait l'ensemble des clubs de golf de la région.

À cinq semaines du début de la saison, l'organisateur Jonathan Moreau croit que ce salon vient répondre à un réel besoin dans la région.

C’était un manque dans la région. Les gens descendent à Québec ou à Montréal pour voir les salons du golf, alors on s’est dit : " Pourquoi on ne le fait pas ici? On a un local qui est fait pour ça justement ". On a décidé d’utiliser notre local pour faire cet événement-là.

Des conférenciers ainsi que des formations étaient au programme. Plusieurs centaines de golfeurs se sont déplacés afin d'obtenir des conseils pour améliorer leurs techniques ou pour découvrir les nouveautés en matière d'équipement.