Une compagnie cible les villes polluées de l'Asie pour son air frais en bouteille

La compagnie albertaine Vitality Air qui vend de l'air frais des Rocheuses en bouteille depuis 2015 espère étendre sa production en Chine et en Inde, les pays les plus peuplés.

« Une fois que nous y serons, nous nous attendons à des ventes de plusieurs millions de dollars », déclare Moses Lam qui a créé l’entreprise avec son collègue Troy Paquette.

L’entreprise réalise actuellement 300 000 $ en chiffre d’affaires chaque année. Elle capte de l’air frais, la comprime et la commercialise dans des canettes munies d’un masque.

Une bouteille de Banff Air, par exemple, est vendue 32 $ en ligne ou en magasin. Elle donne droit à environ 160 respirations d’une seconde. Les packs de deux sont moins chers à l'unité.

Troy Paquette installe un tube pour aspirer l'air qui est ensuite placé dans une bouteille que Moses Lam utilise (en bas à droite). Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

« Nous ciblons les endroits qui ont beaucoup de pollution atmosphérique, dit M. Lam. En Chine, nous avons des PDG de grosses entreprises qui achètent nos produits, car ils veulent respirer de l’air frais afin de travailler plus fort et plus longtemps ».

L’air est aspiré directement des montagnes de l’Alberta. Il passe à travers de gros tubes avant de se retrouver dans un compresseur installé à l’arrière d’un camion.

Sa qualité est vérifiée avant d’être répartie dans des bouteilles.