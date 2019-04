Plus de 40 exposants au 2e Salon Croquez Vert

Environ 1000 visiteurs sont attendus pour le deuxième Salon Croquez Vert, qui se tient cette fin de semaine à Rivière-du-Loup. L'événement réunit près de 40 exposants qui proposent des produits en lien avec la saine alimentation et la protection de l'environnement.

Certains entrepreneurs de la région en ont profité pour se faire connaître auprès du public, qui est de plus en plus intéressé par la réduction de son empreinte écologique, estiment les exposants.

La copropriétaire de la chocolaterie Croqu'Érable de Rimouski, Brigitte Dubé, fait partie des exposants du Salon. Son entreprise vend des chocolats à l'érable depuis 20 ans.

Elle transforme également 16 sortes de fruits, dont 10 sont cultivés dans la région, sans pesticides ni engrais chimiques.

Ça permet de rencontrer de nouveaux clients, de leur expliquer nos nouveaux produits. [...]. C'est vraiment des gens qui viennent découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est intéressant, parce qu'ils sont ouverts à de nouveaux produits , affirme Brigitte Dubé, au sujet de l'événement.

Jessie Vaillancourt, propriétaire de la boutique en ligne Exéco Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

De son côté, la propriétaire de la boutique Exéco de Rivière-du-Loup, Jessie Vaillancourt, profite du salon pour faire découvrir ses produits ménagers et d'hygiène corporelle ainsi que des produits réutilisables pour la maison qui sont le plus possible respectueux de l'environnement.

Comme sa boutique est en ligne, l'événement lui permet de montrer physiquement ses produits aux visiteurs.

Jessie Vaillancourt note également que la protection de l'environnement préoccupe de plus en plus les gens de toutes les générations.

De plus en plus, les gens de tous âges commencent à s'intéresser à l'écologie. C'est sûr que dans un salon comme ça, on vient chercher une clientèle un peu différente , soutient-elle.

