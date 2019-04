Près de 300 jeunes athlètes de ballon sur glace à Rivière-du-Loup

L'organisation du ballon sur glace mineur du Témiscouata était l'hôte du tournoi, mais elle a dû tenir l'événement à Rivière-du-Loup en raison du manque d'infrastructures sportives à Témiscouata-sur-le-Lac, depuis l'effondrement de l'aréna Phil-Latulippe.

Dans la rotation, cette année, c'était la province de Québec qui était due pour recevoir. Donc, si on n’appliquait pas cette année, on aurait dû attendre quatre ans , explique le président du comité organisateur, Alain Dugas.

Il a décidé de tenir l’événement à Rivière-du-Loup puisqu’il souhaitait offrir la possibilité aux jeunes de la région de jouer devant leur famille et leurs amis. M. Dugas affirme que certains athlètes n’avaient encore jamais joué devant leurs partisans ou leurs parents.

L’assistante-capitaine de l’équipe féminine les T-Miss du Témiscouata, Mélodie Beaulieu, ajoute que le soutien des proches est précieux lors de tels événements.

Quand on va à l'extérieur, c'est vraiment plus par Internet, donc on n'a pas les encouragements de nos parents qui crient dans les estrades. Ça nous donne un bon boost d'énergie.

Mélodie Beaulieu, assistante-capitaine des T-Miss