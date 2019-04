La C.-B. cherche la bonne méthode pour protéger la population de caribous

Dans le nord de la Colombie-Britannique, près de 500 loups ont été abattus, au cours des quatre dernières années, dans le but de sauver la population déclinante de caribous. Cette technique coûteuse et controversée fonctionne, selon la province, qui considère cependant qu'il ne s'agit pas d'une solution à long terme et consulte désormais la population pour déterminer une meilleure approche.