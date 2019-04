La 24e exposition du CRIFA de Coaticook se déroule en fin de semaine

Coaticook a des airs de printemps alors que les élèves du programme Réalisation d'aménagements paysagers (RAP), et ceux des programmes verts présentent leurs plus belles oeuvres horticoles sous le thème Passeport pour...

43 élèves et une douzaine d'enseignants ont imaginé, préparé, cultivé, documenté et réalisé des jardins, des kiosques d'information, des démonstrations, pour les visiteurs qui ont accès au site gratuitement.

Deux jardins entièrement aménagés, l'un inspiré de la Bosnie, l'autre d'inspiration française sont aussi présentés au public. Les élèves mettent ainsi en application leurs apprentissages et leur savoir-faire acquis durant leur formation évoque le communiqué de presse.

Ces jardins présentent des constructions de bois : tonnelle, pavillon, bancs, clôtures, des murets et des trottoirs, des pavés, des végétaux, des surprises et surtout un frais parfum de printemps.

Un voyage à travers le monde est également au menu: Irlande, Côte d'Ivoire, Mexique notamment sont en vedette. C'est dans leurs ateliers, serres et classes que les élèves des programmes Fleuristerie, Horticulture et jardinerie et Production horticole ont semé, préparé des démonstrations et réalisé des arrangements floraux inspirés des cultures du monde évoquent les organisateurs.

Sur place, les visiteurs peuvent aussi se procurer des bouquets de fines herbes, des verdurettes et des pousses comestibles, des plantes et des semences.

L'événement se déroule samedi et dimanche de 10h à 16h.

L'entrée est gratuite.