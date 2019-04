Un message haineux inquiète la communauté LGBTQ+ de Québec

Le message en question prévenait la clientèle du bar que des groupes extrémistes organisaient « une chasse » vendredi soir, dans le quartier où se trouve le bar, dont l'objectif est de créer un « pont entre la communauté gaie, lesbienne et hétérofriendly ».

Le message mettait en garde les membres de la communauté LGBTQ+, les personnes issus de la diversité et non-binaires, le antifascistes et « tous ceux qui s’identifient publiquement à la gauche ».

« Les chances d’incidents sont plutôt faibles, mais ne courrez pas après le trouble », pouvait-on lire.

Bien que la source du message soit inconnue, plusieurs clients ont contacté le propriétaire du bar, qui s’est rendu au poste de police.

« Plusieurs clients nous ont contactés pour avoir de l’information et savoir si c’était sécuritaire de venir au Drague », explique Jean-Philippe Blondeau.

« On ne veut pas être alarmiste, mais on a un devoir de sécurité. On ne prend pas de chance. On a remis le message aux autorités », justifie le propriétaire.

De son côté, la police de Québec confirme qu’une plainte a été déposée et qu’une enquête est en cours.

Pas une première

Le propriétaire du Drague déplore ce genre de menaces, qui surviennent « en moyenne une fois par année ».

« Ce n’est pas chose commune, mais ça arrive de manière sporadique », affirme M. Blondeau.

Selon lui, ce genre d’incident rappelle que malgré les avancées, les minorités sexuelles peuvent toujours être ciblées en raison de leur différence.

« En 2019, il y a encore du chemin à faire au niveau de l’ouverture et de la tolérance. À travers les médiaux sociaux, on voit une tendance à la polarisation à la gauche et à la droite. Il faut garder le dialogue ouvert », conclut-il.