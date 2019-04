Un nouvel édifice sur la rue Wellington sud

La revitalisation d'une partie de la rue Wellington sud à Sherbrooke se fera sentir d'ici les prochains mois avec la rénovation du 61 rue Wellington sud, et la construction d'un nouvel édifice sur le terrain adjacent, appartenant au promoteur de Must Urbain, Philippe Dusseault. Les édifices vaudront au total autour de 12 M $.

Acquis en novembre 2018, les rénovations projetées pour le 61 rue Wellington sud par le promoteur Philippe Dusseault, visent à conserver le cachet de l'édifice et surtout à faire vivre le centre-ville par le biais de locataires. Les logements des étages supérieurs seront conservés et il compte amémager plus d'espaces commerciaux.

C'était un immeuble qui avait 21 logements à l'époque au rez-de-chaussée. Nous pensons qu'il faut ramener une vocation commerciale à cet étage. Les 14 logements seront maintenant aux étages supérieurs. Les travaux sont déjà commencés! Philippe Dusseault, promoteur Must Urbain

Le terrain de 15 000 pieds carrés adjacent à l'immeuble était aussi dans la mire du promoteur au moment de l'achat. Des architectes de Sherbrooke sont même déjà dans le coup pour le design de cette bâtisse flambant neuve qui comptera 5 étages et aura une valeur de plus de 10 M $. On travaille avec Daniel Quirion chez Jubinville ici à Sherbrooke. Ce sont eux qui ont fait les plans pour le réamangement du 61 et ils auront aussi le mandat de faire les plans pour le nouvel édifice .

De la vie au centre-ville

Pour Philippe Dusseault, sa vision est claire: c'est un heureux mélange qui fera revivre le centre-ville de Sherbrooke de manière durable.

La recette gagnante au centre-ville ce sont des immeubles à usages mixtes. On va répéter ce même pattern-là. On va essentiellement faire un ou deux étages résidentiels, des bureaux et le rez-de-chaussée sera commercial. Philippe Dusseault

L'architecture initiale du 61 rue Wellongton sud sera préservée, tout en agrandissant la fenestration en façade souligne M. Dusseault. Il y a de belles arcades sur ce bâtiment-là. C'est un bâtiment intéressant côté architectural. C'est pour cette raison qu'on voulait ré-exploiter ça , souligne le promoteur.

D'ici 3 à 4 mois, les rénovations du 61 rue Wellington sud devraient être terminées. Le nouveau bâtiment sur le terrain adjacent pourrait suivre ensuite. Des entreprises auraient déjà manifesté leur intérêt à s'installer dans les bureaux du projet de Philippe Dusseault.

Par ailleurs, l'appel de proposition dans le cadre de la revitalisation globale du Quartier Well sud est toujours en cours.