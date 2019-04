Funérailles de Claude Leblanc, cofondateur d'Échec au crime, à Sherbrooke

Citoyen engagé dans la communauté sherbrookoise, Claude Leblanc était notamment le cofondateur d'Échec au crime et de la Fondation des Bons Samaritains. Cette fondation est destinée à amasser des fonds pour acheter des défibrillateurs externes automatisés destinés à des organismes publics et aux petites municipalités.

Claude Leblanc est décédé à l'âge de 74 ans.

Il a aussi travaillé pendant 50 ans aux services correctionnels, d'abord comme gardien de prison, puis comme directeur de centres de détention, et enfin, comme agent aux libérations conditionnelles.

Claude Leblanc était un citoyen engagé pour une multitude de causes dans sa communauté.

Son acharnement à faire en sorte d'augmenter le nombre de défibrillateurs externes automatisés (DEA), aux côtés de l'urgentologue Wayne Smith, a donné lieu à la création de la Fondation des Bons Samaritains.

L'organisme vise à fournir des défibrillateurs externes automatisés aux organismes à but non lucratif et à soutenir les familles dont l'un des membres vit avec des problèmes de santé.

Les deux hommes ont milité pendant des années pour que le gouvernement provincial modifie la loi afin de rendre obligatoire la présence d'un DEA dans tous les édifices ayant une fréquentation supérieure à 100 000 personnes par année. Un projet de loi avait d'ailleurs été soumis aux élus en janvier dernier à ce sujet.

Claude Leblanc avait également travaillé à la campagne électorale du maire actuel Steve Lussier.

Outre son épouse Raymonde Lavoie, il laisse dans le deuil ses enfants Bob et Jean- François (Ève), et ses petits-enfants William, Thomas, Loïk et Romy. Il laisse également dans le deuil son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs.

En témoignage de sympathie, des dons à la Fondation des Bons Samaritains seraient grandement appréciés de la famille, peut-on lire dans l'avis de décès.

La famille tient à remercier tout le personnel du CHUS Fleurimont pour les bons soins prodigués à M. Leblanc.