Une centaine de nageurs en compétition en Gaspésie

Une centaine de nageurs de l'Est-du-Québec participent à la compétition régionale novice Desjardins. Les épreuves sont réparties entre New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts.

Selon Dany Arseneault, représentant du comité organisateur à New Richmond, le nombre élevé de compétiteurs a nécessité l’utilisation de deux sites.

Clubs participants : Le Barracuda de Gaspé

Le Nautilus de Matane

Les Saumoneaux New Richmond

Les Espadons Porlier de Mont-Joli

Les Otaries de Bonaventure

Se mesurer à soi-même

M. Arseneault ajoute que cette compétition met l’accent sur le temps lors des épreuves. Ce sont les nageurs qui améliorent leur propre temps qui reçoivent des médailles , indique-t-il, peu importe leur position. On est en compétition contre soi-même.

M. Arseneault ajoute que ce genre d’épreuve permet aux jeunes d’apprivoiser la compétition. Plusieurs sont en apprentissage , explique-t-il. Ça leur permet de se rencontrer entre nageurs de différentes villes. On recherche aussi un effet motivateur pour l’entraînement.

Les plus jeunes nageurs ont 6 ans et les plus vieux, presque 12 ans. Les nageurs qui atteignent les standards de temps passeront ensuite à la catégorie élite.

Par ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre n’épargne pas la natation, même si elle demeure populaire en Gaspésie. Dany Arseneault déplore le fait qu’il est très difficile de dénicher des entraîneurs qualifiés.