Accouchements d’urgence forcés : Horizon à la recherche de nouveaux cas

Au Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Horizon du Nouveau-Brunswick interpelle les mères et leur demande de partager aux autorités leurs préoccupations au sujet de leur accouchement dans un de leurs établissements.

Si vous avez accouché par césarienne et que cette intervention pourrait selon vous avoir été le résultat d'une diminution de la fréquence cardiaque du fœtus et de contractions très fortes et soutenues, nous vous invitons à communiquer avec nous , écrit le réseau dans un communiqué.

Horizon demande aux mères dans cette situation de leur téléphoner au 1-844-225-0220, de communiquer avec la GRC, ou de donner à Horizon la permission de communiquer avec la GRC en leur nom.

Un médicament forçant l'accouchement administré sans consentement

Cet appel a été lancé le 5 avril, une semaine après l'annonce du renvoi d’une infirmière de l’Unité de travail et d’accouchement de l’Hôpital de Moncton.

L’infirmière est soupçonnée d'avoir administré à des mères un médicament, de l’ocytocine, forçant des accouchements d’urgence sans consentement.

L’ocytocine provoque des contractions de l'utérus et permet de déclencher et d’accélérer le travail en plus de faire cesser les saignements à la suite de l'accouchement.

C’est dans un vidéo que le chef du personnel médical de l’hôpital de Moncton, le médecin Ken Gillespie, interpelle les mères.

Le réseau de santé Horizon a convié les médias lors d'une conférence de presse samedi après-midi pour expliquer l'état de la situation. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Il y mentionne que déjà, plusieurs d’entre elles ont fait part de leurs inquiétudes concernant la procédure suivie lors de leurs accouchements auprès des Services de représentation des patients.

Une enquête criminelle est en cours.

Jusqu’à présent, deux cas ont été confirmés. Les deux patientes et leur famille ont été informées de la situation. Les mères et leurs nouveau-nés sont en santé.