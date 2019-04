De jeunes Nord-Côtiers relancent la chasse au phoque

En cette calme matinée de mars, Tristan Hovington et Florent Desrochers scrutent l'horizon.

Sur les berges des Grandes Bergeronnes, ils attendent. Ils guettent l'apparition d'un phoque à abattre.

Les deux comparses en sont à leur première sortie de chasse récréative au loup-marin, comme était appelé jadis cet animal.

Le phoque du Groenland et le phoque gris sont les seules espèces de phoques autorisées pour la chasse. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Très peu d'informations subsistent aujourd'hui sur les méthodes de chasse. Avec les controverses internationales, nombre de chasseurs de phoque n'ont pas pu communiquer leur savoir-faire.

On a eu une formation, mais on y va un peu à tâtons avec ce qu'on sait, avec la réglementation , dit Tristan Hovington.

Tristan Hovington, chasseur Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Personne ne savait trop [...] comment on chasse ça, parce que ça s'était quand même un peu perdu. Tristan Hovington, chasseur

Ces années creuses ne découragent pas les deux comparses aux racines nord-côtières.

Ce sont des histoires de chasse au phoque que mes grands-oncles m'ont contées, que des vieux du village m'ont contées. Je pense que c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille , souffle Florent Desrochers.

Avant de devenir une industrie, la chasse au phoque a été un moyen de subsistance au Québec.

Florent Desrochers, chasseur Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Je pense qu'il y a un côté corvée qui a incité nos ancêtres à délaisser ces activités-là. [...] Là, je trouve ça intéressant de trouver des jeunes de ma génération s'y intéresser. Florent Desrochers, chasseur

De plus en plus populaire

Pêches et Océans Canada a délivré l'an passé 376 permis de chasse récréative au phoque sur la Côte-Nord.

Ce qui surprend, c'est que l'engouement pour cette chasse se manifeste de plus en plus chez les jeunes.

Ça fait quatre ans maintenant que je suis revenu sur ma terre ancestrale si on peut l'appeler ça comme ça , témoigne Florent Desrochers. Je pense que le fait d'en apprendre beaucoup sur cette région-ci, ça donne le goût d'en apprendre encore davantage.

Tous les deux ont été bercés par les récits de cette chasse autrefois populaire dans la région et ne voulaient pas voir cette tradition sombrer dans l'oubli. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Avant de pouvoir chasser, Tristan et Florent ont dû suivre la formation obligatoire de Pêches et Océans Canada.

Mais, ils auraient aimé pouvoir bénéficier du savoir-faire de leurs aïeuls.

J'aimerais ça trouver un mentor si on veut pour la chasse au phoque comme j'avais un mentor pour la chasse au canard, au chevreuil ou la trappe , raconte Florent.

Une colonie de phoques gris Photo : iStock / Ian Dyball

Selon Pêches et Océans Canada, les deux espèces de phoque présentement visées par la chasse se trouvent en surnombre dans le Saint-Laurent. Il y aurait 7,5 millions de phoques du Groenland et 500 000 phoques gris dans les eaux du fleuve.

Malgré cette abondance, la chasse au phoque a mauvaise réputation. Des images de phoques abattus à l'aide de gourdins ont fait le tour du monde.

Pourtant, achever la bête avec un bâton demeure la méthode prescrite par les experts.

Si tu vas tirer sur une bête dans le bois, tu vas l'atteindre, tu ne vas peut-être pas l'atteindre, mais elle peut souffrir de longues minutes , compare Tristan Hovington. Tandis que là, tu tires l'animal. Après ça tu te dépêches d'aller vraiment mettre fin à ses jours. Tu t'assures qu'il est vraiment décédé pour que l'animal souffre le moins longtemps [possible]. Donc oui, ça peut sembler un peu barbare, mais ce ne l'est pas du tout.

Ce qui peut sembler barbare sur une caméra d'un groupe environnementaliste, en fait, est issu d'études et d'[observations] de vétérinaires qui ont déterminé que c'était la méthode la moins souffrante pour un animal. Tristan Hovington, chasseur

Une longe de phoque séchée aux épices Photo : Photo : Le livre gourmand des Iles-de-la-Madeleine

Malgré les heures d'attentes, Tristan et Florent rentreront cette fois bredouilles.

On revient les mains vides, mais on revient avec de l'expérience en plus. On revient avec les joues rouges. On revient avec toutes sortes de choses , se console Tristan Hovington.

Il ne faut vraiment pas que ça se perde. C'est une belle chasse. C'est une chasse qui est pure, qui est vraiment issue de [la tradition orale], qui est issue d'expériences que les habitants d'ici faisaient , affirme son partenaire de chasse. Faut que ça continue.

Les deux chasseurs sont rentrés bredouilles, mais avec l'envie d'en apprendre davantage. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

D'après le reportage de Nicolas Lachapelle