Feu d'un garage à Alma : les curieux ont nui au travail des pompiers

Un feu s'est déclaré vendredi soir vers 19 h 20 dans un garage situé sur la rue Ouimet à Alma. Rapidement, les flammes se sont propagées à la résidence située tout près, à la remise d'un voisin et à une voiture.

Les occupants de la maison ont appelé les pompiers rapidement et sont sortis de chez eux sains et saufs. Des proches ont pris la famille en charge.

Le garage et la voiture sont des pertes totales. Par contre, la remise et la maison sont seulement endommagées. Les flammes ont atteint l’entre-toit de la résidence.

Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place. Ils ont maîtrisés l'incendie en environ trois heures.

Le Service des incendies d’Alma mène une enquête pour déterminer la cause du brasier, mais selon les premières constatations, il s'agit d'un feu d'origine accidentelle.

Des curieux qui nuisent au travail des autorités

Bien que les pompiers aient réussi à éteindre l’incendie, leur travail n’a pas été de tout repos vendredi soir en raison d’un grand nombre de curieux attroupés près du lieu de leur intervention.

Il y avait beaucoup de gens qui bloquaient l’accès aux intervenants. Ça a ralenti nos équipes. On a quand même réussi à limiter les dommages, mais c’était difficile d’accéder au lieu de l’incendie , a déploré le directeur du Service des incendies d’Alma, Bernard Dallaire.

L’attroupement a même causé une congestion dans le secteur de la rue Ouimet.

Selon l'article 406 du Code de la sécurité routière du Québec, Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit céder le passage à tout véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.