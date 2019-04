Défaite crève-coeur pour les Wildcats de Moncton contre Halifax

Les Wildcats de Moncton affrontaient vendredi soir les Mooseheads d’Halifax. Il s’agissait du premier match d’une série de quatre de sept entre les deux équipes de hockey junior des Maritimes.

Le match a tenu les spectateurs en haleine, et ce, dès le début.

À quelques secondes de la fin la première période, le joueur d’Halifax Raphaël Lavoie met cartes sur table en marquant un premier but en attaque à cinq.

Dès leur retour sur la glace, l’attaquant des Wildcats Alexander Khonavov marquera un premier but.

Toutefois, les Mooseheads ne se sont pas laissés impressionner. Seulement deux minutes plus tard, le joueur 67, Xavier Parent, marque.

Juste avant la fin de la deuxième période, l’attaquant des Wildcats, Pataki Brady, réussit à déjouer les défenseurs et inscrit un but. Mais l’égalité ne durera pas. Samuel Asselin compte et le pointage est de 3 à 2 pour Halifax.

La foule est galvanisée. Les deux équipes rivales se livrent un match haut en couleur.

En troisième période, le défenseur des Mooseheads Jared McIsaac, bien en contrôle de la rondelle, marque un quatrième but pour l’équipe néo-écossaise. Cependant, l’avantage ne perdure pas. De justesse, Adam Capannelli réplique et compte un but pour les Wildcats, un but qui sera leur dernier.

Jouant le tout pour le tout, les Wildcats misent sur l’offensive et retirent leur gardien du jeu. Devant un filet désert, Asselin fait la passe à Lavoie qui marque le but ultime de la partie à quatre secondes avant la fin de la troisième période.

Si les Wildcats ont subi une défaite crève coeur, ils pourront se reprendre.

Le prochain affrontement entre les Wildcats et les Mooseheads aura lieu samedi le 6 avril dès 19h à Halifax.