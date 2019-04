L'Océanic remporte la première manche contre les Screaming Eagles

Après avoir vu son équipe concéder un premier but en début de rencontre, l'étoile Alexis Lafrenière a profité d'une mauvaise passe en zone défensive pour s'échapper.

Il réussit à déjouer le gardien pour inscrire son quatrième filet des séries éliminatoires.

Ensuite, dans les toutes dernières minutes de la rencontre, Olivier Garneau brise l'égalité. L'ailier gauche de l'Océanic prend alors le retour du tir de Jimmy Huntington pour sceller l'issu du match.

Jimmy Huntington a marqué ensuite dans un filet désert.

On avait oublié de mettre nos roues en première période , plaisante après le match, mi-sérieux, l'entraîneur-chef de l'Océanic.

Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Je vois un point tournant en deuxième période. La ligne à [Cédric] Paré nous a donné un momentum. Après, on a commencé à retrouver nos repères, à mieux bouger la rondelle et à jouer en zone adverse comme on est capable de le faire. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski

Avant la rencontre, l'Océanic avait pu profiter d'un repos de 9 jours. Cette pause a cependant nui au jeu en début de match, selon Serge Beausoleil.

Plus le match allait, plus on trouvait notre rythme , commente à son tour l'auteur du but gagnant, Olivier Garneau.

Le match s'est terminé par la marque de 3 à 1. LOcéanic mène la série 1 à 0.

Jimmy Huntington Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L'Océanic de Rimouski pourrait rafermir son avance dans cette série dimanche après-midi, toujours au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.