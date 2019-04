Implants mammaires liés au cancer : le CIUSSS contacte des femmes

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a contacté toutes les patientes de la région qui portent des implants mammaires macro-texturés Biocell.

La vente de ces implants pourrait être suspendue par Santé Canada afin de protéger les femmes contre un risque « rare, mais grave » d'un type de cancer associé à ces prothèses.

Depuis 1995, environ 1000 femmes de la région ont reçu des implants mammaires macro-texturés Biocell.

En plus de communiquer avec les femmes, le CIUSSS a mis en place une ligne téléphonique pour les informer des démarches de Santé Canada et répondre à leurs questions.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aucune femme portant ces implants n'a reçu un diagnostic de cancer associé.

Toutefois, les autorités invitent les femmes concernées à être vigilantes, notamment s'il y a un gonflement anormal ou une masse au niveau du sein.

Si les femmes ont des symptômes qui font partie de ce type de cancer, on leur demande de communiquer rapidement avec un professionnel de la santé, avec leur médecin de famille et à ce moment-là, il peut y avoir des mesures de prises. Mais si les femmes n'ont pas de symptômes, elles peuvent simplement faire un autoexamen des seins, un examen régulier , explique la porte-parole du CIUSSS, Amélie Gourde.

Changement de pratique en clinique

Certains chirurgiens plastiques ont cessé d'utiliser implants mammaires macro-texturés Biocell.

C'est le cas du docteur David Boudana, de Chicoutimi. Il a reçu plusieurs appels de clientes inquiètes, mais il se fait rassurant.

Certaines patientes ont voulu retirer leurs implants mammaires texturés. Même s'il n'y a aucune recommandation actuelle pour retirer ces implants qui sont quand même sécures dans le sens où les risques de lymphomes sont quand même assez faibles. Il y a eu environ 30 cas de confirmés au Canada. On a eu beaucoup d'appels, on rassure nos patientes, on leur explique qu'on a un suivi régulier , assure David Boudana.

Santé Canada pourrait mettre fin à la vente des implants macro-texturés si l'entreprise Allergan ne fournit pas une preuve que son produit est sécuritaire.

D’après les informations de Jessica Blackburn