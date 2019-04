Garderies : le ministre de la Famille abolit les frais pour le guichet unique

Les responsables en services éducatifs en milieu familial n'auront plus à assumer des frais pour adhérer au guichet unique du ministère, qui permet aux familles de s'inscrire en ligne sur un seul site pour trouver un service de garde à leur enfant.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a fait cette annonce par communiqué vendredi après-midi, affirmant que cette mesure visait à « corriger une iniquité ».

Les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) devaient obligatoirement s'inscrire au guichet unique appelé « La Place 0-5 » et pour ce faire, ils étaient forcés de payer 50 $, ainsi que 11 $ par enfant chaque année. Ces sommes pouvaient atteindre 170 $ par année, selon leur syndicat.

Maintenant, ils devront continuer de s'inscrire au guichet, mais ils n'auront pas à débourser de l'argent.

Les intervenantes crient victoire

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a crié victoire, vendredi, et s'est félicitée de sa mobilisation des derniers mois.

Depuis le mois d'octobre, la FIPEQ militait pour abolir les frais et pour rendre le service volontaire. Le syndicat accepte que le guichet soit obligatoire, car les RSE pourront aller chercher leurs clientèles ailleurs s'ils le désirent.

La mobilisation du syndicat n'est pas finie pour autant, car il réclame que les RSE soient remboursés pour les sommes dépensées l'année dernière.

Mais c'est de très bon augure, on sent une très bonne ouverture du ministre Lacombe. Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

« Dès nos manifestations du mois d'octobre, le ministre Lacombe entrait en contact avec nous pour qu'on trouve la meilleure solution. C'est une belle victoire, mais une belle victoire d'équipe de la FIPEQ et du ministère de la Famille », a affirmé en entrevue la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Depuis septembre dernier, les RSE n'ont pas le choix de s'inscrire au guichet unique. L'ancien gouvernement libéral avait imposé cette directive en mai 2018. Avant qu'elle n'entre en vigueur, seuls les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies privées subventionnées et non subventionnées étaient tenus de s'inscrire à La Place 0-5.