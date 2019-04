Laïcité : manipuler avec soin

La semaine qui s'achève démontre avec éloquence les dangers qui nous guettent dans le débat sur la laïcité. Ces risques sont pourtant connus, le Québec a joué dans le film de la commission Bouchard-Taylor et de la charte des valeurs. Il n'en demeure pas moins que la fin de semaine commence au son de mots comme « nettoyage ethnique » et « racisme ». La laïcité doit être manipulée avec soin, nos élus devraient se le dire et se le répéter.