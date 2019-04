Un surfeur de Ucluelet demande que la plage Long Beach soit surveillée

Sa demande intervient après que quatre adolescents ont été coincés fin mars sur un rocher cerné par les vagues près de cette plage entre Tofino et Ucluelet qui fait partie du parc national Pacific Rim.

Selon M. Merk, les adolescents, dont le plus jeune avait 13 ans, se sont accrochés au rocher pendant plus de deux heures avant qu'un hélicoptère de secours en provenance de Comox n’arrive pour les hélitreuiller. Les jeunes avaient été surpris par la marée.

La mer peut paraître plate et calme, mais le courant est puissant. Justin Merk, surfeur à Ucluelet

En 2018, deux personnes sont mortes noyées à Long Beach. Justin Merk craint que l’augmentation constante du nombre de visiteurs mène à de nouveaux incidents. Il assure que depuis que le gouvernement fédéral a supprimé le poste de secouriste en 2012, les habitants ont peur d’une nouvelle catastrophe.

Justin Merk a donc déposé une pétition au Parlement à Ottawa pour demander la réinstallation d’un poste de secours à Long Beach et plus précisément près du rocher Lovekin, où la plupart des accidents ont lieu. Deux jours après sa mise en ligne le 3 avril, la pétition avait recueilli plus de 600 signatures.

Le député fédéral Gord Johns, qui représente notamment les habitants de Tofino et Ucluelet, soutient l'initiative. Combien de vie faut-il perdre, combien faut-il dépenser en interventions par hélicoptère ou par bateau des garde-côtes, qui coûtent cher au contribuable canadien, avant que l’on comprenne qu’un secouriste local pourrait éviter cela ? demande-t-il.

Le programme qui a été supprimé brutalement par le gouvernement permettait en moyenne huit sauvetages par an. Gord Johns, député de Courtenay-Alberni

Le député souhaite que Parcs Canada finance un programme de sensibilisation des visiteurs avec une signalétique dans les commerces, les écoles de surf et aux différents accès à la plage. Il souhaite aussi la présence constante d'un sauveteur, qui irait à la rencontre des baigneurs pour les mettre en garde contre les dangers de l'océan.

La plage de Long Beach longue de 10 km voit passer plus d'un million de visiteurs chaque année. Gord Johns note que le parc national de l’Île du Prince Édouard bénéficie d’un poste de secours alors qu’il accueille deux fois moins de visiteurs.

Le député a prévu d’aborder le problème lors d’un rendez-vous avec la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, mardi.