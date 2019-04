Santé Canada limitera les concentrations d'arsenic dans les aliments

Il n'existe actuellement aucune norme dans ce domaine au Canada comme aux États-Unis, et ce, même si des normes sont déjà en place dans le Vieux Continent.

L'annonce survient un mois après que l'émission Marketplace, du réseau CBC, eut diffusé un reportage sur les concentrations d'arsenic détectées dans certains aliments pour bébés au pays, des concentrations qui entraîneraient l'interdiction de la vente de ces produits de l'autre côté de l'Atlantique.

Bien que la toxicité de l'arsenic dépende de sa structure chimique et du niveau d'exposition, cet élément qui se retrouve naturellement dans l'environnement peut entraîner une série de problèmes de santé, y compris des lésions cutanées, de la nausée et de la diarrhée, alors que l'exposition à long terme est associée à une hausse des risques de cancer.

Plusieurs agences de santé, comme la Food and Drug Administration, aux États-Unis, ont fait part de leur inquiétude à propos des impacts de l'exposition à long terme sur le développement cognitif des bébés.

« Santé Canada continuera d'agir pour aider à s'assurer que l'exposition alimentaire à l'arsenic est aussi faible que possible pour les Canadiens, y compris les enfants et les jeunes », a indiqué Maryse Durette, principale responsable des relations avec les médias pour Santé Canada, par voie de communiqué.

Une liste de ces nouvelles mesures sera publiée d'ici la mi-2019 à des fins de consultations auprès de l'industrie alimentaire, les organisations professionnelles et les consommateurs, a-t-elle ajouté.

Selon cette dernière, l'agence fédérale « recommandera bientôt des concentrations maximales d'arsenic inorganique dans le riz, en concordance avec [les normes] établies par la Codex Alimentarius Commission, un groupe international qui établit des normes de sécurité pour les aliments ».

Un long processus

Si l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) surveille déjà les concentrations d'arsenic dans les aliments pour bébés, l'établissement de normes maximales nécessite des années de travaux en raison de consultations avec des parties prenantes au dossier, y compris l'industrie alimentaire et le milieu de la santé – puisque les données scientifiques sur la valeur exacte du seuil dangereux de concentration d'arsenic demeurent floues.

La limite fixée par la Commission européenne, soit 200 parties par milliard pour les adultes et 100 parties par milliard pour les enfants, a été établie en 2016 en s'appuyant sur des recherches démontrant que des concentrations plus importantes étaient associées à une augmentation des risques de cancer.

L'arsenic se trouve à l'état naturel dans le sol, l'eau et l'air; près des sites d'extraction minière, la concentration de ce produit atteint des niveaux pouvant provoquer des cancers.

En raison des dangers pour la santé humaine, la concentration d'arsenic, y compris la variante inorganique qui est considérée comme la plus dangereuse, est mesurée dans l'eau embouteillée, les jus, les protéines de poisson, ainsi que dans la nourriture, les formules et les suppléments pour bébés par diverses agences à travers le monde, dont l'ACIA.

La concentration d'arsenic peut être plus élevée dans les aliments à base de riz, puisque ce féculent pousse dans de l'eau stagnante où peut s'accumuler la substance chimique.

Des études à poursuivre

Si des travaux réalisés à Taïwan ont servi de base à la Commission européenne pour établir ses normes, des scientifiques affirment qu'il y a encore beaucoup à faire pour mieux connaître les risques de cancer associés à une faible concentration d'arsenic.

Ainsi, les risques établis entre l'arsenic et divers types de cancer, dont ceux du foie, de la vessie, du rein ou du poumon, varient largement et on ignore encore la raison expliquant ces différences.

Plusieurs agences et autres instituts de santé publique recommandent des recherches supplémentaires portant sur de vastes populations de gens exposés à de l'arsenic, d'âge et de genre divers.

Par ailleurs, des spécialistes s'intéressent également aux risques associés aux maladies cardiovasculaires et au diabète.