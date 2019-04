Commémoration dans un aréna en souvenir de la tragédie des Broncos de Humboldt

À partir de 15 h 30, heure locale, les membres de la communauté qui détiennent un laissez-passer pourront prendre place à l’intérieur de l’aréna pour assister aux hommages qui devraient débuter une heure et quart plus tard.

La cérémonie sera célébrée par le pasteur Clint Magnus.

À 16 h 50, heure approximative de l'impact entre l'autocar des Broncos et le semi-remorque, se tiendra une minute de silence, suivie de l’hymne national.

Le maire de la ville, Rob Muench, prendra la parole, suivi du président de l’équipe de hockey des Broncos, Jamie Brockman.

Des prières, des performances musicales et ainsi qu'une veillée à la chandelle feront partie de la commémoration.

Un message de remerciement sera aussi prononcé par des membres des familles des Broncos.

La cérémonie devrait prendre fin vers 18 h 15, heure locale en Saskatchewan.

Plusieurs membres de la communauté seront présents à la cérémonie samedi après-midi. Paul et Tanya, les parents de Xavier LaBelle, qui a survécu à l'accident, en font partie, ainsi que son frère.

Ça représente un événement de notre vie qui était difficile, tragique, et on va essayer de se souvenir de chaque personne qui a perdu la vie et de célébrer les personnes qui leur vie devant eux

Isaac LaBelle, frère de Xavier LaBelle