Sais-tu au moins ce que tu vapotes?

Pour rendre l’information ludique, un labyrinthe géant a été installé dans une salle de l’École secondaire Western jeudi et vendredi. Par groupe de quatre, les élèves s’y engagent, armés d’un questionnaire et d’un stylo, prêts à répondre aux défis et autres jeux sur la cigarette électronique. Ou plutôt sur les risques pour la santé liés au vapotage.

« Je ne pensais pas que c’était dangereux, admet Faith Angus, une élève de 15 ans. Mais en réalité, il n’y a pas beaucoup de recherches sur le sujet. »

« C’est différent de la cigarette, ajoute Abigail Rideout, également âgée de 15 ans. On ne sait pas comment cela peut affecter notre cerveau à long terme. »

On ne connaît pas tous les produits chimiques utilisés. On n’est vraiment pas assez informé. Abigail Rideout, élève en 10e année à l’École secondaire Western de Calgary.

Santé Canada, mais aussi les professeurs et personnel encadrant des établissements scolaires, espère que cette campagne mettra un frein à la popularité des cigarettes électroniques, vaporisateurs, « mods », et autres produits de vapotage aux noms tendance.

Les jeunes répondent à des questions sur le vapotage au fur et à mesure qu'ils avancent dans le labyrinthe. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

« Nous aurons déjà gagné si nous arrivons à sensibiliser ne serait-ce qu’un seul jeune, dit Shane Sokolan, professeur de sports de l’établissement scolaire. Ils sont tellement tentés au quotidien avec les publicités, les goûts proposés… Encore plus peut-être ici, en centre-ville! »

Attention, danger

Ce n’est pas la première fois que les messages d’alertes sont lancés dans la province. Déjà, en 2016, une étude menée sur 2300 élèves de 14 et 15 ans concluait que 10 % d'entre eux vapotaient.

La plus récente enquête pancanadienne sur le sujet date de 2017. Elle révélait que 23% des élèves de la 7e à la 12e année avaient déjà essayé la cigarette électrique. 53% estimaient également qu'il serait assez, voire très facile d'obtenir des produits de vapotage s'ils en voulaient.

Plus récemment, en février, le groupe albertain SAAVE (pour Stop Addicting Adolescents to Vaping and E-cigarettes) contre la dépendance des adolescents au vapotage a réclamé une réglementation plus stricte autour des produits pour vapoter, aux gouvernements provincial et fédéral.