Une campagne pour s'ouvrir à la diversité

« Comme toi mon Léon, Amadou est de bonne heure su'l puton! » vise à démystifier l'immigration.

Plusieurs exemples de mythes et réalités y sont cités.

Le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières a lancé une campagne intitulée « Comme toi mon Léon, Amadou est de bonne heure su'l puton! ». Photo : Site Internet du SANA

Le directeur général du SANA, Ivan Alonso Suaza, estime que les Trifluviens sont beaucoup plus ouverts à la diversité qu'à son arrivée, il y a 19 ans. Mais pour lui, la sensibilisation est un travail de longue haleine.

Il y a de nouvelles générations qui arrivent. Il y a des pensées qui arrivent, des idées qui commencent à croiser tous les chemins et on trouve que c'est important de ne pas laisser tomber les gens dans les préjugés , avance M. Suaza.

Luisa Gutierrez, résidente de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Luisa Gutierrez dit ne jamais avoir été elle-même victime de racisme à Trois-Rivières, mais elle constate que les personnes de confession musulmane le sont. À l'intolérance, elle croit qu'il faut opposer l'information et l'esprit critique.

Il y a des préjugés par rapport à tout, aux personnes grosses, aux femmes... il y en a beaucoup. Même les Québécois font l'objet de préjugés. Si on est cohérent, on doit pas accepter aucun type de préjugés.

Rana Al-Khateeb est arrivée au Québec il y a cinq ans. D'origine irakienne, elle portait à cette époque le hijab, ce qui suscitait beaucoup de questions et de curiosité.

« Quand je suis arrivée ici, je suis allez chez le médecin, pour un suivi. Une dame qui était à côté de moi [m'a] dit : "Excusez-moi, j'ai une petite question". Je lui dis "oui, vas-y!"

-Est-ce que tu portes ton hijab la nuit, quand tu dors?

J'ai dit "oui! Si je rencontre quelqu'un et je le connais pas! Qu'est-ce que je vais faire?" », raconte-t-elle en riant.

La Trifluvienne, lassée d'être remarquée, a depuis décidé de cesser de le porter. Elle estime toutefois que les Mauriciens sont désormais plus ouverts à ce symbole qu'à son arrivée en 2014.

Ils sont plus ouverts et ils sont habitués. C'est comme moi, quand je suis arrivée ici, je suis pas habituée à votre culture. Je devais tranquillement apprendre , estime-t-elle.

Rana Al-Khateeb rappelle que l'intégration est un processus. Elle se dit confiante qu'il y aura de plus en plus d'ouverture, de part et d'autre.