Îles-de-la-Madeleine : nouvelle donne pour les associations de pêcheurs de homard

C’est un processus qui n’est pas commun, admet d’emblée Cédric Arseneau, directeur de secteur de Pêches et Océans Canada aux Îles-de-la-Madeleine. Normalement, dit-il, on tente de parvenir à une entente entre les partenaires sur une représentation adéquate de chacune des associations.

Les contentieux qui perdurent entre l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine (APPIM) et le Regroupement des pêcheurs de la côte des Îles (RPPCI) ne sont pas étrangers à cette décision.

Encore une fois cette année, aucun accord n’était en vue entre les associations de pêcheurs sur l'octroi des allocations de crabe des neiges dans les zones 12 et 12F. On n’est pas arrivés à une solution optimale. On a dû développer une solution à Pêches et Océans qu’on juge la plus adéquate dans les circonstances actuelles , commente M. Arseneau.

L'an dernier, les allocations de crabe avaient été attribuées par tirage au sort, ce qu'avait dénoncé le Regroupement des pêcheurs et pêcheuses de la côte des Îles qui disait avoir besoin de ces revenus de cette pêche pour son fonctionnement.

Avec 202 membres sur 325 homardiers madelinots, c’est le RPPCI qui compte le plus d’adhérents.

Depuis trois ans, le Regroupement réclame que la participation des associations au sein du comité consultatif soit plus représentative de la volonté des pêcheurs. Le secrétaire du RPCCI, Denis Cormier, se dit d’ailleurs très satisfait de la décision de Pêches et Océans Canada.

Pêches et Océans a contacté les deux associations ainsi que l’Association des pêcheurs côtiers des Îles (APCI), qui regroupe les pêcheurs anglophones pour leur faire part de sa décision.

La question du homard est centrale aux îles, c’est le poumon de la communauté. On a conscience de l’importance de la décision qu’on est en train de prendre. Cédric Arseneau, directeur de secteur de Pêches et Océans Canada aux Îles-de-la-Madeleine.

Le directeur régional de Pêches et Océans précise que le but n’est pas d’exclure les associations. Le but était juste d’être capable d’établir qui est représenté par qui, qu’on ait les bons interlocuteurs ajoute Cédric Arseneau.

Une lettre sera envoyée le 10 avril prochain à tous les pêcheurs de homard de la zone 22.

Les homardiers auront jusqu'au 23 avril pour choisir une association. Le secrétaire du RPCCI indique que le Regroupement s’assurera que tous les membres aient exercé leur droit de vote.

Les pêcheurs de homard sortiront bientôt pour préparer le lancement de de la saison au début mai. Photo : Radio-Canada

Pêches et Océans devra procéder rapidement au décompte.

La pêche au crabe devrait ouvrir dans les jours suivants, si les quais du golfe sont libres de glace.

Les huit sièges du comité consultatif réservés aux pêcheurs seront dorénavant attribués, en proportion, selon les résultats de cette consultation. Il en va de même pour les allocations de crabe pour la saison 2019 qui ira directement aux associations qui pourront en disposer.

Le nouveau cadre de référence de Pêches et Océans Canada prévoient que, dorénavant, le processus de validation de la représentativité des pêcheurs pourra être revu à la suite d’une demande écrite signée par 40 détenteurs de permis de la zone 22.

L'APPIM n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.