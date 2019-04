Et le tsunami déferla sur Saint-Paul

Sébastien Tanguay

« Les filles ont décidé de tous [sic] porter plainte. En groupe. »

Cette plainte, annoncée dans un texto de 10 mots, écrit le 2 mars 2018, par une employée du conseil scolaire Centre-Est, est l’épicentre d’un tremblement qui secoue toujours Saint-Paul, un an plus tard.

« Les filles » mentionnées dans ce message texte obtenu par Radio-Canada, ce sont cinq élèves du secondaire qui ont voulu créer une AAH à l’École du Sommet.

L’alliance avait vu le jour à l’automne 2017, pour être aussitôt abandonnée par les requérantes. Ces dernières reprochaient à leur directeur Yvan Beaudoin d’avoir fait obstruction au projet, en encadrant celui-ci dans un carcan catholique trop étroit à leur goût.

Dans la lettre de plainte qu’elles rédigent le 15 mars 2018 et obtenue par Radio-Canada, elles affirment s’être senties « intimidées et [...] frustrées par la personne en autorité qui avait le pouvoir de prendre les décisions dans l’école ».

« Nous avons de la misère à comprendre pourquoi, pour nous, ce fut difficile et misérable d’essayer de créer notre alliance », déplorent-elles.

Lorsqu’il prend connaissance de la lettre, le 16 mars, les allégations portées à son endroit ébranlent le directeur de l’École du Sommet.

« J’ai toujours voulu garder la dignité de la personne en place », déclare alors Yvan Beaudoin, selon les documents obtenus par Radio-Canada. Il rappelle que, en 27 ans d’enseignement, il a toujours voulu demeurer fidèle à un principe profondément ancré en lui, soit l’importance de « s’aimer les uns les autres ».

La plainte comporte cependant des allégations sérieuses. Le conseil scolaire Centre-Est décide de lancer une enquête pour faire la lumière sur les événements relatés dans la plainte.

Le lundi 19 mars, soit quatre jours après la déposition de la plainte, il ne subsiste aucune trace du directeur à l’École du Sommet. Son bureau est vide. Yvan Beaudoin est suspendu avec salaire; il ne remettra plus les pieds dans son école avant janvier 2019.

L’ancien directeur a refusé de répondre à nos questions.

La Loi pour amender la charte des droits albertaine pour protéger nos enfants, adoptée par les progressistes-conservateurs de Jim Prentice en 2015, garantissait le droit de former une alliance gai-hétéro aux élèves qui le demandaient. Une autre loi, adoptée par les néo-démocrates en novembre 2017, c’est-à-dire au moment l’AAH était en gestation à l’École du Sommet, raffermissait ce droit en assurant l’anonymat aux requérants. En vertu de la loi, la famille ne devait pas savoir que leurs enfants faisaient partie d’une AAH. Le jour où elles écrivent leur plainte, le conseil scolaire a sorti les cinq élèves de l’école, sans consulter leurs parents auparavant. Ce geste, selon les témoignages recueillis à Saint-Paul, certains parents concernés ne l'ont pas encore pardonné.

La colère

Des centaines de documents obtenus auprès de plusieurs sources, notamment grâce à une demande d’accès à l’information ainsi que des dizaines de témoignages recueillis par Radio-Canada, dessinent le portrait de la crise qui a secoué - et qui continue de diviser aujourd’hui - la communauté francophone de Saint-Paul à la suite de la suspension d’Yvan Beaudoin.

Un texto échangé par deux plaignantes le 19 mars montre que la chasse aux responsables a commencé dans les corridors de l’école dès le premier jour de son absence.

« Les gens soupçonnent déjà que toi et [...] sont derrière le renvoi d['Yvan Beaudoin] », écrit une d’entre elles.

La consternation gagne rapidement l'École du Sommet au lendemain de la suspension d'Yvan Beaudoin. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Alors que les noms des plaignantes commencent à circuler, la controverse déborde rapidement des murs de l’école. Parents et enseignants se mobilisent pour réclamer des réponses quant à l’absence du directeur.

Une mère d'élève, Suzanne Stybel, prend rapidement la tête du mouvement.

Deux jours après la suspension d’Yvan Beaudoin, après avoir multiplié les démarches auprès du CSCE pour tenter d’obtenir des explications, elle fait irruption dans les bureaux du conseil.

Radio-Canada a obtenu une copie d’un courriel qui raconte l’épisode.

« Elle trouve ça inacceptable que les parents n’ont eu aucune information sur la situation », lit-on dans le message. « Elle a très peur des suicides, school shootings, etc. »

Questionnée par Radio-Canada au sujet des inquiétudes exprimées cette journée-là, Suzanne Stybel maintient que personne ne savait, à ce moment, ce qui se passait.

« Ç’aurait pu être une bombe », explique-t-elle. « J’ai vu des élèves pleurer. »

Les deux employées du conseil scolaire présentes lors de cet épisode ont refusé de commenter l'affaire.

Le conseil de parents de l’École du Sommet multiplie lui aussi les demandes d’explications, tandis que le conseil scolaire répète que pour des raisons « éthiques et légales », il ne peut pas commenter l’absence d’Yvan Beaudoin.

En l’espace de quelques jours, la communauté scolaire de l’École du Sommet s’embrase. Les interrogations font rapidement place à l’indignation.

L’absence du ministère

« Cher ministre Eggen... »

Le 24 mars, cinq jours après la suspension d’Yvan Beaudoin, le président du conseil scolaire, Réginald Roy, écrit au ministre de l’Éducation pour lui faire part de ses craintes.

Radio-Canada a obtenu une copie de cette lettre.

« Nous sommes inquiets de la réaction de la communauté jusqu’à maintenant et nous voulons nous assurer que nous procurons un environnement sécuritaire pour les élèves et le personnel. »

Réginald Roy demande l’aide du ministère pour « présenter les obligations et les droits de chacun concernant les alliances gai-hétéro » lors d’une réunion, prévue le 12 avril.

L’aide demandée ne viendra jamais, selon nos sources.

Reginald Roy a refusé de répondre à nos questions au sujet de cette lettre.

L'École du Sommet est une école catholique publique, c'est-à-dire que des laïcs et des croyants s'y côtoient. Malgré la désignation catholique de l'école, les droits de chacun sont égaux. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

À la lumière des documents et des témoignages recueillis par Radio-Canada, le ministère de l’Éducation paraît avoir laissé le conseil scolaire Centre-Est à lui-même dans la difficile application de la loi pour appuyer les alliances gai-hétéro, communément appelée loi 24.

Le 21 juin, après avoir fait l’objet pendant tout le printemps de la colère de la communauté de Saint-Paul, le directeur général du conseil scolaire, Marc Dumont, écrit au ministre Eggen.

« Voyant que ma vie est ruinée par le manque de soutien autour de la loi 24 et que toutes nos demandes d’aide sont demeurées sans réponse, et puisque je n’ai plus rien à perdre, je recommanderai à quiconque, et publiquement, de démissionner immédiatement s’ils font face à la même situation que nous. Faire autrement serait commettre un suicide professionnel, sinon personnel », écrit alors le directeur général.

Selon nos sources, cette missive demeurera elle aussi lettre morte.

Le ministère n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue. Marc Dumont a refusé de répondre aux questions de Radio-Canada.

La messe

La crise qui agite la communauté n’a besoin que d’une seule semaine pour résonner sous les cloches de la cathédrale de Saint-Paul.

Le 25 mars, à l’occasion du dimanche des Rameaux, l’évêque Paul Terrio monte en chaire devant une église pleine.

Selon deux personnes qui ont assisté à cette messe et qui ont été interrogées séparément par Radio-Canada, mais qui préfèrent demeurer anonymes par peur de la réaction de la communauté, l’oraison que prononce Mgr Terrio, ce jour-là, ne laissait place à aucune ambiguïté.

« La foi catholique est victime d'une attaque », aurait prononcé l’évêque, en anglais.

Il aurait dénoncé, toujours selon ces deux témoins, des lois imposées par le gouvernement « contre nos écoles et contre la religion catholique ».

« Nous devons demeurer vigilants, aurait-il répété à plusieurs reprises. Nous sommes engagés dans un combat. »

Mgr Terrio aurait terminé sa messe en lançant : « Nous n’avons pas peur! »

Selon les deux paroissiens interrogés, la tension est montée d’un cran dans la cathédrale lorsque l’évêque a prononcé son prêche.

Une statue devant la cathédrale de Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Interrogé par Radio-Canada, Mgr Terrio raconte, par courriel, avoir « demandé aux paroissiens de prier ». « Pour que, dans nos écoles catholiques, tout en respectant toujours les autres et leurs croyances, nous puissions continuer à enseigner que le mariage, sur le plan naturel, est entre un homme et une femme », a-t-il ajouté.

L’évêque nie avoir tenu un prêche à saveur politique cette journée-là. « C’était un prêche pastoral dans lequel j’appelais les fidèles à veiller à ce que leur droit d’avoir l’enseignement selon la foi catholique dans leur école catholique soit respecté », écrit-il à Radio-Canada.

Nonobstant l’intention derrière la messe célébrée par Mgr Paul Terrio le 25 mars, le conflit deviendra bientôt une guerre ouverte entre la communauté de l’École du Sommet et le conseil scolaire.

En filigrane de la bataille se dessinera, de plus en plus clairement au fil du temps, un débat sur la place que doit occuper la religion dans les écoles catholiques de la province.

Le glissement

Les semaines s’écoulent, et la colère, au sein de la communauté scolaire de l’École du Sommet, est loin de s’estomper.

Une digue a cédé, et le mécontentement déferle.

Une campagne se met en branle sur Facebook pour dénoncer le manque de transparence du conseil scolaire et exiger la démission du directeur général et de son président.

Les plaintes à l’encontre de Marc Dumont, des conseillers scolaires et de Réginald Roy se mettent à pleuvoir au ministère de l’Éducation.

Tandis que les plaintes s’accumulent sur le bureau du registraire, les élèves qui demandaient l’AAH décident de retirer la leur.

Dans une lettre adressée à Marc Dumont, le 22 avril, dont Radio-Canada a obtenu copie, elles écrivent : « Les employés du conseil scolaire Centre-Est ne nous ont pas expliqué les conséquences [...] Nous voulons retirer notre plainte formelle. »

Malgré le retrait de la plainte, l’enquête commandée par le CSCE se poursuit.

Le rapport d’enquête déposé le 1er juin, et dont Radio-Canada a obtenu copie, conclut qu’Yvan Beaudoin a manqué à son « devoir de bienveillance » dans sa gestion de l’AAH.

Les documents obtenus par Radio-Canada indiquent qu’au fil des mois le conflit, à Saint-Paul, est devenu d’une tout autre nature.

Lorsqu’Yvan Beaudoin apprend, dans les jours qui précèdent sa suspension, la déception des cinq élèves par rapport à sa gestion de l’AAH, il offre spontanément de leur écrire pour s’excuser et s’expliquer.

À la fin du mois de juin, lorsque le conseil scolaire lui offre de retrouver son poste de directeur moyennant des excuses et une reconnaissance du tort qu’il avait pu causer aux cinq élèves et aux employés du CSCE qui s’étaient sentis lésés, il refuse.

Un Christ en croix Photo : Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

Une lettre dont nous avons obtenu copie et écrite le 17 octobre 2018, soit un an jour pour jour après la première rencontre entre Yvan Beaudoin et les cinq élèves qui demandaient une AAH, illustre la transformation qui s’est produite entre les deux épisodes.

« Nous vivons dans un temps très difficile ici en Alberta, écrit dans ce message Émilie Labrie, membre du conseil de parents de l’École du Sommet. Notre gouvernement est dans le processus de nous punir pour être catholique, chrétien ou même être une personne spirituelle », poursuit la lettre écrite au Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les francophones de l'Alberta (CEFFA).

« Comme catholiques et comme chrétiens, nous sommes en train de nous faire persécuter », poursuit Mme Labrie.

La lettre dénonce aussi la relation que le CEFFA maintient avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta, un organisme de promotion de la relève francophone engagé dans la défense des minorités sexuelles. « Vous avez des liens directs avec FJA et FrancoQueer. Je suis embarrassée et dégoûtée », écrit Mme Labrie.

Le message laisse entendre que la communauté, qui demandait à l’origine le retour d’un directeur qu’elle estimait injustement puni, défendait à travers lui ses droits religieux, qu’elle sentait bafoués par le gouvernement et ses lois.

Contactée par Radio-Canada, Émilie Labrie n’a pas voulu commenter la lettre. Le CEFFA a également décliné notre demande d’entrevue.

Le retour

Peu de temps avant Noël, Yvan Beaudoin apprend qu’il réintégrera l’École du Sommet en janvier 2019, mais à titre d’enseignant.

Faisant l'objet d'une enquête, Marc Dumont avait quitté quelques semaines plus tôt son poste, remplacé par Henri Lemire.

Le départ de celui dont la communauté réclamait la tête depuis le printemps, de même que le retour de celui dont elle n’avait jamais accepté la suspension, ne suffit pas à apaiser la grogne.

À au moins deux autres reprises, le conseil de parents de l’École du Sommet demandera la fin de tous les liens qui unissent FJA et le CSCE, qui comprend cinq écoles.

Dans deux documents datés du 19 novembre et du 1er février, le conseil de parents de l’École du Sommet répète que Francophonie Jeunesse de l’Alberta promeut « une idéologie qui va à l’encontre de la mission de [leurs] écoles ».

Un avis qui n’est pas partagé par tout le monde.

Le 15 février, la présidente du conseil de parents de l’École des Beaux-Lacs, à Bonnyville, rappelle à ses homologues de l’École du Sommet qu’ils ne parlent pas en leur nom.

« L’École des Beaux-Lacs, comme l’École du Sommet, est une école catholique, écrit Janelle Fox, dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie. Mais on remarque que nos valeurs diffèrent. Nos valeurs prioritaires sont l’amour, le respect, l’acceptation, la tolérance. Nous croyons que tous nos élèves doivent être acceptés, malgré leurs différences. »

À ce jour, aucun élève de l’École du Sommet n’a révélé son homosexualité pendant qu’il y étudiait.

Les conséquences

Le rapport d’enquête le concluait déjà en juin 2018 : le soulèvement de la communauté « a eu un impact important pour les plaignantes. Leurs noms ont été dévoilés [...] et elles ont été à nouveau victimes de commentaires vexatoires ».

« Les plaignantes, ajoute l’enquêteuse, ont confirmé l’impact dévastateur de ce dénouement. »

Certaines en ressentent toujours les contrecoups aujourd’hui.

Le 19 mars dernier, un an jour pour jour après la suspension d’Yvan Beaudoin, une des cinq plaignantes a pris la parole devant le conseil scolaire et une trentaine de membres de la communauté, dont plusieurs travaillent à l’École du Sommet.

Dans son témoignage, la jeune fille, visiblement émue, dénonçait la manipulation dont elle dit avoir été victime au moment d’écrire la plainte.

Une allégation similaire avait été entendue par l’enquêteuse, qui a tout de même estimé que la plainte demeurait valide. Dans son rapport, Diane Lazenby note notamment la ressemblance entre la plainte écrite le 15 mars et une pétition rédigée par les cinq élèves à l’été 2017.

Radio-Canada a obtenu les deux documents. Des passages entiers de la plainte reprennent cette pétition écrite 10 mois plus tôt.

Le choc

Le choc de deux institutions éclabousse tout Saint-Paul depuis un an.

D’un côté, le ministère de l’Éducation et sa loi controversée, dont il a abandonné la mise en place aux conseils scolaires et aux directions d’école.

De l’autre, l’Église, pour qui la promotion de la diversité sexuelle heurte les dogmes et qui défend sa place au sein des écoles catholiques.

D’un côté, la loi. De l’autre, la foi.

Yvan Beaudoin, Marc Dumont, l'École du Sommet et la communauté au grand complet, peu de gens, à Saint-Paul, sont sortis indemnes de cette bataille.

Après un an de crise et 700 000 $ payés en frais juridiques par le CSCE, ni l’une ni l’autre ne peut revendiquer la victoire.

Et puis, au milieu de cette guerre de mots et de principes menée par les adultes, il y a ces élèves qui voulaient une école avec un peu plus de tolérance et dont l'adolescence en gardera à jamais les cicatrices.