Une filiale d'Amazon dévoile ses nouveaux bureaux à Winnipeg

Une division du géant américain Amazon ouvre de nouveaux bureaux à Winnipeg. Amazon Web Services, un service d'hébergement et de services informatiques dématérialisés, a choisi la capitale manitobaine pour installer son tout nouvel espace de travail.

Les nouveaux bureaux d’Amazon Web Services (AWS) Thinkbox se trouvent en plein cœur de Winnipeg, au site historique de La Fourche. L'espace d’environ 1200 mètres carrés peut accueillir plus de 100 personnes. L’entreprise est à la recherche de plusieurs douzaines d’employés.

AWS Thinkbox développe des outils et des technologies pour les médias, l’industrie du divertissement, le marché de l’architecture, et même le domaine de l’ingénierie à travers le monde.

L’entreprise Thinbox a été fondée en 2010 à Winnipeg et rachetée en 2017 pour devenir AWS Thinkbox. Les nouveaux bureaux sont une expansion de la filiale. Des technologies créées par l'entreprise ont été utilisées dans des productions cinématographiques dont Avatar, Tron et des films de la série Harry Potter.

« Winnipeg a beaucoup à offrir en matière de qualité de vie, de qualité de talent et de densité de talent dans le secteur de l’internet », note le représentant d'Amazon présent lors du dévoilement des nouveaux espaces de travail, Joshua Burgin.

Winnipeg à la poursuite de l’industrie numérique

Pour le maire de Winnipeg, qui était présent à l’annonce, la ville s’impose de plus en plus dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

« Cet investissement est très excitant. C’est un vote de confiance pour l’avenir de ce secteur et pour notre communauté », croit Brian Bowman.

Le studio d'Ubisoft à Winnipeg dispose d'une trentaine de postes de travail. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Par ailleurs, la société Ubisoft, établie en France et connue pour sa série Assassin's Creed, investit 35 millions de dollars pour son studio dans la capitale manitobaine.

« Le secteur de l’informatique à Winnipeg grandit à une vitesse incroyable », souligne Brian Bowman.. Selon le maire, 13 000 personnes travaillent dans l’industrie des technologies de l’information et de la communication dans la ville.

Il ajoute que ce sont des occasions d’emploi « incroyables » pour les jeunes issus des universités et des collèges de la capitale manitobaine.

Le ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce de la province, Blaine Pedersen, qui était aussi présent lors de l’annonce, affirme que ces investissements sont une preuve que Winnipeg et le Manitoba peuvent faire concurrence au reste du Canada dans ce secteur.