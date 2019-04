Un an d’existence pour la Fondation Mastectomie du Québec

La Fondation Mastectomie du Québec souffle cette semaine sa première bougie. L'organisme à but non lucratif offre des camisoles adaptées à la convalescence des patientes qui ont subi une mastectomie complète ou partielle.

Jusqu’à maintenant, une cinquantaine de femmes ont bénéficié des services de la Fondation, notamment en recevant une camisole possédant des pochettes spéciales qui peuvent accueillir les drains et les prothèses externes le temps de la guérison.

Ce vêtement postopératoire aide grandement pour le retour à la maison.

J'ai pu me concentrer sur moi-même, me concentrer sur mes enfants à la maison, au lieu de chercher et de penser à comment j'allais subvenir financièrement à tout ce qu'on devait affronter avec le cancer du sein , raconte Sylvie Ricard, qui a subi une mastectomie.

Elle explique que les prothèses et le soutien-gorge sont très chers. Le coup de pouce de la Fondation est donc très apprécié.

En plus de l’aide matérielle, la Fondation offre aussi et surtout de l'écoute et du soutien qui permettent aux femmes de traverser cette période difficile.

Quand tu apprends que tu as le cancer, tu vires à l'envers, raconte la présidence de la Fondation, Josée Desjardins. Les femmes nous en parlent beaucoup et ça leur fait du bien d'en parler et on essaie de les soutenir du mieux qu'on peut.

De gauche à droite : Sylvie Ricard, Annie Hardy, fondatrice de la Fondation mastectomie du Québec et propriétaire de la boutique Belles de nuit, belles de jour et Josée Desjardins, présidente de la Fondation. Photo : Radio-Canada / Anne-Andrée Daneau

Redonner une fierté aux femmes qui ont un cancer, c'est le cheval de bataille de la propriétaire de la boutique Belles de nuit, belles de jour, à Trois-Rivières, depuis plusieurs années.

Quand elles viennent ici, elles viennent rechercher une dignité qu’elles avaient perdue , dit-elle.

Annie Hardy, la fondatrice de la Fondation Mastectomie du Québec, trouve son travail très gratifiant .

Ces femmes-là, c’est comme si je leur donnais une deuxième vie, alors pour moi c’est super important. Quand elles repartent avec le sourire, c’est ma paye. Annie Hardy, propriétaire de la boutique Belles de nuit, belles de jour

Elle constate que la demande pour les sous-vêtements spécialisés est grandissante.

La Fondation espère pouvoir aider des centaines d'autres femmes en faisant connaître la camisole partout dans la province.

L'organisme lance d’ailleurs une campagne de financement. Des bracelets et des sacs de lavage pour les soutiens-gorge sont en vente.

D'après le reportage d'Anne-Andrée Daneau