Compressions en éducation : des coupes « catastrophiques », dénoncent les conseils scolaires

Selon leurs estimations, les écoles françaises de l'Ontario pourraient perdre environ 300 enseignants.

On n'est pas surpris, on voyait les choses venir, on savait qu'il y avait un plan fiscal qui parlait beaucoup de coupes et que l'éducation n'allait pas y échapper , a affirmé Rémi Sabourin, le président de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Selon un document interne, le gouvernement de Doug Ford prévoit sabrer 3475 postes d'enseignants en Ontario d'ici 4 ans.

Si les coupes devaient se concrétiser, elles seraient particulièrement néfastes pour les écoles de langue française, qui sont déjà en compétition, selon lui, avec les écoles du conseil scolaire de langue anglaise.

On pense que ça pourrait même menacer la survie des écoles secondaires surtout celles qui sont dans les régions rurales , a ajouté M. Sabourin.

Les répercussions pourraient être néfastes pour les écoles secondaires de langue française. Rémi Sabourin, président de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO)

L'Association des enseignants franco-ontariens y voit une attaque directe aux conditions d'apprentissage des élèves de l'Ontario. M. Sabourin croit que les coupes vont entraîner à la hausse le nombre d'élèves par classe et diminuer l'offre de cours facultatifs, tels que les cours d'espagnol.

Les élèves vont non seulement perdre des enseignants, mais des choix de cours. Et éventuellement, ça pourrait même jouer dans leur décision d'aller dans une école anglophone , a-t-il prédit.

Même son de cloche du côté de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). On va avoir une perte d'enseignants, au niveau secondaire, majeure , a prédit le président Jean Lemay.

Ceux qui veulent différents choix de cours ne les auront pas dans les écoles françaises catholiques. [...] Ils vont [devoir] se diriger vers des écoles qui sont plus grandes, plus grosses [donc] nécessairement des écoles anglophones , déplore-t-il.

Un présage budgétaire

Geneviève Tellier, professeure au département d'études politiques de l'Université d'Ottawa, croit que Doug Ford n'avait pas le mandat des électeurs pour faire ces compressions en éducation.

Si on regarde son programme électoral, il a insisté énormément pour dire que personne ne perdrait son emploi dans la fonction publique, s'il y avait des réformes , a-t-elle rappelé. Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation d'urgence là, où on doit tout couper pour rétablir l'équilibre budgétaire?

M. Ford croit sûrement qu'il a la légitimité pour faire ces coupes [et] combattre le déficit. Geneviève Tellier, professeure au département d'études politiques de l'Université d'Ottawa

Mme Tellier croit que Doug Ford est tranquillement en train de révéler la teneur de son prochain budget, qui doit être déposé le 11 avril prochain.

On sait que le budget va être présenté la semaine prochaine. À quel point est-on en train de nous préparer pour dire qu'il va y avoir d'autres décisions difficiles? s'est-elle questionnée.

Avec les informations de Gilles Taillon et Josée Guérin