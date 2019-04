Sous la coupole : un documentaire et des réactions en chaîne

Certaines concernent la forme du récit. Dans La Liberté, l’ancien directeur de la Société de la francophonie manitobaine, Léo Robert, par ailleurs protagoniste du film, dit avoir trouvé « la deuxième partie du film plutôt décousue, imprévisible et sans direction apparente ».

Pour visionner le documentaire Sous la coupole, cliquez ici.

Toujours dans le journal communautaire, Michel Lagacé, un ancien diplômé de l’Université de Saint-Boniface (USB) et qui intervient aussi dans le film, dénonce le fait que ce dernier « se lance à la recherche de controverses réelles ou imaginaires. Il s’applique à dénoncer le temps qu’il a fallu pour établir des services de garde à l’USB, mais n’explique pas les raisons du retard, se contentant d’insinuer qu’il y aurait eu un manque de sensibilité ou un certain machisme de la part du Bureau des gouverneurs ».

Le fond, principale cible des critiques

Mais l’essentiel des commentaires concerne le fond du documentaire. Dans une lettre ayant circulé au sein de l’USB et dont Radio-Canada a obtenu copie, le vice-doyen de la Faculté des arts, Michel Verrette, dénonce à plusieurs reprises le fait que « l’auteure du documentaire n’a pas fait ses devoirs ». Approximations historiques, propos tendancieux… Il donne en exemple une partie du documentaire où la place des femmes dans l’USB est abordée notamment à travers les noms donnés à certaines salles. « En fait, quand on y regarde de près et qu’on analyse le tout, on se rend compte que les salles désignées, par ailleurs peu nombreuses, le sont soit au nom de généreux donateurs, institutionnels ou personnels, comme le font nombre d’institutions, soit au nom de personnes qui ont laissé leur marque dans l’histoire de l’institution », écrit ainsi Michel Verrette.

Cette critique se retrouve dans le propos de Michel Lagacé. « Il aurait été autrement plus judicieux de s’interroger sur le nombre de postes que les femmes occupent dans la haute direction en 2019, spécialement dans le secteur universitaire. C’est là que l’argument de l'inégalité aurait été pertinent », estime-t-il.

Néanmoins, sur Facebook notamment, d’autres commentaires en soutien au documentaire sont venus étayer le débat. L’historienne et ancienne présidente de la SFM Jacqueline Blay a ainsi rétorqué sur sa page Histoire du Manitoba français : « Ce qu’on n’a pas vraiment compris au sujet de ce documentaire, c’est qu’il s’agit d’une œuvre [du] 21e siècle qui libère la parole féminine. Finalement!! dira-t-on! et qui, comme cela se doit, donne la parole à la prochaine génération. Parce que c’est elle qui dirigera l’USB dans son troisième siècle »

Et de poursuivre : « De reprocher son langage “qui n’est pas professionnel” à Marie-Ève [Fontaine, l'animatrice du documentaire] et à ses invités, c’est ne pas accepter que les jeunes femmes de 2019 ont un sens de l’égalité dans la démarche sociale et langagière à laquelle les générations précédentes n’avaient pas droit. Ces jeunes femmes sont libérées de ces carcans artificiels. » Ces propos ont été publiquement appuyés par une autre femme, ancienne membre du conseil d’administration de la SFM, Blandine Tona. Elle écrit : « Je n’aurais pas pu le dire aussi mieux que toi, Jacqueline Blay! Mais surtout MERCI, Danielle Sturk, de nous permettre d’avoir diverses perspectives sur la socio-histoire de l’USB/CUSB. »

La question autochtone

L'un des points du documentaire qui est critiqué par plusieurs commentateurs concerne le rôle supposé que l’USB aurait joué dans les pensionnats autochtones et l’éventuelle nécessité pour cette dernière de présenter des excuses. « La méchante Université de Saint-Boniface a refusé de s’excuser par rapport au rôle que le professeur Alper, sans apporter quelque élément de preuve, lui attribue. Se basant sur le seul nom francophone de certaines communautés religieuses, il suppose, sans pouvoir l’expliquer, que le Collège de Saint-Boniface (CSB), dans le passé, a joué un rôle par rapport aux écoles résidentielles et que, dans ces circonstances, l’administration actuelle de l’Université de Saint-Boniface se doit de présenter des excuses aux Autochtones », indique dans sa lettre Michel Verrette.

S’il estime que « le Collège, probablement comme toutes les institutions d’enseignement en lien avec certains paradigmes sociaux qui avaient cours à une certaine époque, a diffusé une idéologie raciste par rapport aux Autochtones à travers son enseignement », il ne peut pas « être pointé du doigt pour sa malveillance par rapport aux Autochtones ».

Michel Lagacé et Léo Robert sont aussi critiques sur ce point. « Quel est ce rôle? La question n’est pas posée et encore moins répondue. Pourtant, le personnel du Collège n’a jamais géré d’école résidentielle », écrit le premier. « On dit que l’USB devrait s’excuser parce qu’elle a formé des enseignants qui ont possiblement ensuite oeuvré dans ces écoles. La question se pose : est-ce qu’une université doit être [tenue pour] responsable [des] agissements futurs dans la société de tous ses diplômés? », se demande le second.

Dans sa tribune, Jacqueline Blay s’interroge sur ce fait. « On lui reproche [au documentaire] le fait qu’un des interviewés aurait dit que peut-être des diplômés du Collège auraient pu occuper des postes de responsabilité dans les pensionnats autochtones. S’il est exact que nous n’en avons aucune preuve, la documentariste doit croire ce qu’on lui dit », conclut-elle.

Radio-Canada a joint la réalisatrice Danielle Sturk, qui a préféré ne pas commenter les réactions à ce film, en affirmant que Sous la coupole « parle pour lui-même ».

De même, le producteur du documentaire, Manito Média, n'a pas voulu se prononcer sur les réactions au film, tout en ajoutant être heureux « qu’un dialogue dans la communauté ait été initié suite à la diffusion du documentaire ».

Avec des informations de Gavin Boutroy